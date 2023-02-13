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Кремль отреагировал на обращение посольства США к своим гражданам с призывами покинуть Россию

В России сообщили, что данных о возможности новой мобилизации нет, гражданам других стран ничего не угрожает

сегодня, 15:30 comments1636
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Автор:

Кравцев Сергей

Информация о том, что гражданам других стран становится небезопасно пребывать на территории РФ не соответствует действительности. Как не соответствует действительности и информация о второй волне мобилизации в РФ. об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя обращение американского посольства к своим гражданам с призывами покинуть Россию.

Кремль отреагировал на обращение посольства США к своим гражданам с призывами покинуть Россию

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Данных о возможности второй волны мобилизации нет. О призывах гражданам США покинуть Россию мы слышим не впервые. Так что это не новация", – заявил Дмитрий Песков.


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При этом рупор Кремля уточнил, что, если в обращении посольства говорится о гражданах, которые имеют и американский, и российский паспорта, то в РФ такие граждане считаются именно россиянами, независимо от того, какое у них второе гражданство.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль прилагает огромные усилия, чтобы остановить передачу западных дальнобойных ракет и танков Украине. В частности, распространяет нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности РФ, сообщает Институт изучения войны (ISW). Между тем, уже 14 февраля состоится новое заседания союзников Украины в формате "Рамштайн". Какие ожидания от этой – уже девятой – встречи такого уровня? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

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