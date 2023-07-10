Кремль отреагировал на расследование, показавшее потери россиян на войне

Российские журналисты провели исследование и указали количество военных армии РФ, погибших на войне в Украине. На расследование отреагировали в Кремле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Два российских издания "Медуза" и "Медиазона", которые считаются иностранными агентами в РФ, провели совместное расследование потерь российских военных за первые 15 месяцев войны. В основу исследований легла статистика о смертности граждан РФ и делах, которые открыли родственники погибших.

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Во время брифинга Дмитрия Пескова спросили о расследовании изданий, однако представитель Кремля сказал, что администрация Путина перестала мониторить эти издания. Впоследствии Песков указал, что вопросом потерь в войне занимается другое ведомство.

"Цифры потерь дает министерство обороны, они единственные, кто имеет такую прерогативу", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Российское министерство обороны официально сообщало о своих потерях в войне с Украиной в последний раз в сентябре прошлого года. Тогда россияне заявили о потере почти шести тысяч солдат.

Напомним, что по расследованию российских журналистов потери россиян составляют 40-55 тыс. человек. Если считать раненых и пропавших без вести, эти цифры увеличивают до 125 тыс. человек.



Несмотря на это данные российских изданий значительно отличаются от статистики Генштаба Украины. Согласно официальным данным Украины, по состоянию на 10 июля Россия потеряла более 234 тыс. солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинские войска уничтожили наемников из ППК "Вагнер".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на возможное вступление Украины в НАТО.