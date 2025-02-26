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Кремль отреагировал на разговоры о китайских миротворцах в Украине

Москва не контактировала с Пекином по поводу участия миротворцев из Китая в сохранении перемирия между Украиной и Россией.

сегодня, 11:52
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев в случае прекращения войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кремль отреагировал на разговоры о китайских миротворцах в Украине

Китайские военные. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос, обсуждала ли Москва привлечение миротворцев из Китая "на свою сторону" в случае установления режима прекращения огня.

"Нет", — коротко ответил Песков и не дал других комментариев о возможности привлечь китайских миротворцев для поддержания перемирия между Украиной и Россией.

Издание The Economist опубликовало материал, в котором утверждается, что США допускают вариант размещения в Украине бразильских и китайских миротворцев, поскольку участие не только западных сил может способствовать установлению более крепкого мира.

Кроме того, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо заявил, что Китай может отправить в Украину собственных миротворцев. По его словам, это может произойти после войны и в том случае, если миротворческие миссии в Украине будут проводиться вместе с другими странами. Чжоу Бо отметил, что Китай имеет "достаточное количество войск и военную силу", чтобы внести свой вклад в международные послевоенные усилия.

Однако в МИД КНР не дали прямого ответа, может ли Китай привлечь своих миротворцев в Украину.

"Мы не даем комментариев в ответ на вопрос о гипотетических ситуациях", — сказал представитель китайского МИД Го Цзякунь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде рассказали, почему иностранные миротворцы первыми будут убегать из Украины.

Также "Комментарии" писали, что Китай отверг идею Трампа, которую поддержал Путин.



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