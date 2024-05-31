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Кремль отреагировал на разрешение бить по РФ американским оружием

В Кремле заявили, что они пока ничего не знают о разрешении Джо Байдена бить по России американским оружием

сегодня, 14:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет информации по поводу того, что Белый дом разрешил Киеву наносить удары по территории РФ американским оружием.

Кремль отреагировал на разрешение бить по РФ американским оружием

Дмитрий Песков

"Нет, именно об этом решении нам ничего не известно. Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности США в этот конфликт",
— сказал Песков.

Таким образом спикер кремлевского диктатора прокомментировал вопрос о том, будут ли для Штатов какие-то последствия такого шага.

При этом Песков заявил, что Европа сейчас находится на промежуточном этапе подготовки войны с Россией.

"Там идет абсолютное нагнетание провоенных настроений и сознательно разжигают предвоенную истерику. Все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке",
- сказал Песков и добавил, что сейчас идет продолжение эскалация напряженности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что США дали Украине разрешение на то, чтобы бить американским оружием по территории России, но пока только с территории Харьковской области. При этом сообщается, что решение Байден принял под давлением своих советников, оно принималось в закрытом режиме.

По информации западных СМИ, Украина в течение нескольких часов или дней нанесет по России удар американским оружием.

При этом известно, Дмитрий Медведев уже начал ядерную истерию. Он заявил, что Россия может ударить по Украине тактическим ядерным оружием. Также он не исключил такого удара по странам НАТО.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/964303
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бука

сегодня, 14:29

главно, чтоб потом не было "а нас за шо?"


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