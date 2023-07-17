logo

BTC/USD

30090.44

ETH/USD

1902.71

LTC/USD

90.75

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль отреагировал на удары по Крымскому мосту: анонсировал совещание Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль отреагировал на удары по Крымскому мосту: анонсировал совещание Путина

В Кремле заявили, что знают, кто стоит за атаками на Крымский мост.

сегодня, 12:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ночные удары по Крымскому мосту. По его словам, Москва знает, кто стоит за инцидентом, а Путин проведет совещание по ситуации вечером. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кремль отреагировал на удары по Крымскому мосту: анонсировал совещание Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил доклад о ситуации с атакой на Крымский мост. Песков обвинил в атаке на мост украинские силы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы знаем, кто за этим стоит, осознаем коварство киевского режима", — сказал спикер Кремля.

Как сообщил Дмитрий Песков Путин вскоре проведет совещание по взрывам на Крымском мосту.

"Путин в районе 19.00 мск проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом", – говорит Песков.

Также во время выступления представитель Кремля указал, что российский диктатор выдал несколько поручений по организации движения и ремонтных работ Крымского моста.

Пескова спросили, повлияет ли ситуация с подрывом моста на зерновое соглашение. По его словам, инцидент с Крымским мостом не влияет на "зерновую инициативу", однако Песков отметил, что фактически она приостановлена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Дмитрия Медведева на взрывы на Крымском мосту. Бывший президент РФ заявил о необходимости атак по гражданским гражданам Украины.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на взрывы на Крымском мосту. Ситуацию официально прокомментировали в Службе безопасности Украины. А пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россияне могли совершить провокацию с подрывом Крымского моста.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/209098
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!