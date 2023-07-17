Кремль отреагировал на удары по Крымскому мосту: анонсировал совещание Путина

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Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ночные удары по Крымскому мосту. По его словам, Москва знает, кто стоит за инцидентом, а Путин проведет совещание по ситуации вечером. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил доклад о ситуации с атакой на Крымский мост. Песков обвинил в атаке на мост украинские силы.
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Как сообщил Дмитрий Песков Путин вскоре проведет совещание по взрывам на Крымском мосту.
Также во время выступления представитель Кремля указал, что российский диктатор выдал несколько поручений по организации движения и ремонтных работ Крымского моста.
Пескова спросили, повлияет ли ситуация с подрывом моста на зерновое соглашение. По его словам, инцидент с Крымским мостом не влияет на "зерновую инициативу", однако Песков отметил, что фактически она приостановлена.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Дмитрия Медведева на взрывы на Крымском мосту. Бывший президент РФ заявил о необходимости атак по гражданским гражданам Украины.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на взрывы на Крымском мосту. Ситуацию официально прокомментировали в Службе безопасности Украины. А пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россияне могли совершить провокацию с подрывом Крымского моста.
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