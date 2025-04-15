В России открыто пригрозили Польше и странам Балтии, обозвав их "провокаторами". По словам главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, именно эти государства, мол, первыми пострадают в случае конфликта НАТО с так называемым Союзным государством России и Белоруссии. Об этом сообщают прокремлевские СМИ.

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"Они должны были бы уже осознать, но, к сожалению, пока не понимают: в случае агрессии со стороны НАТО против Союзного государства удар будет нанесен всему альянсу. Но больше всего — наиболее активно раздувающим враждебность — политическим элитам Польши и Балтии", — заявил Нарышкин.

Российское чиновник также обвинил Варшаву и балтийские правительства в "повышенной милитаристской риторике" и "демонстративном размахивании оружием". Особенно его возмутили планы Польши по размещению около двух миллионов противотанковых мин вблизи границ с Белоруссией и Калининградом.

В присущем кремлевском стиле Нарышкин снова озвучил старые тезисы о якобы угрозе со стороны НАТО.

"Они упорно не хотят признать, что именно концентрация сил Альянса у границ России и Беларуси стала одним из катализаторов нынешнего глубокого, опасного кризиса в Европе", — подчеркнул представитель страны-агрессора.

Напомним, ранее Нарышкин высказывался о возможных условиях мирного урегулирования войны в Украине. Среди них требование сохранить безъядерный статус нашего государства.

Портал "Комментарии" писал, что осужденные в России потеряли возможность выйти из тюрьмы — ко Дню победы не будут объявлять амнистию. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, в Кремле официально подтвердили, что амнистии к 80-летию победы над нацизмом у России не будет.