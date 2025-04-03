В России хотят воспитать полностью послушное общество. Именно поэтому в Кремле решить ужесточить идеологическую обработку детей.

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В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Министерство образования России утвердило единую программу воспитательной работы для всех детских лагерей.

"Программа вводит обязательное сотрудничество лагерей с "Движением первых". Это организация, созданная по образцу советской "пионерии" для пропагандистской обработки детей, которая культивирует ненависть к странам Запада, милитаризм и оправдывает войну против Украины", — сообщили в Центре.

Отмечается, что в программе акцентируют внимание на темах большой отечественной и героизации участников войны против Украины. В частности, "Движение первых" должно помогать детям выявлять и обезвреживать "экстремизм" и "терроризм".

"Эти шаги российской власти свидетельствуют о системном движении Кремля к установлению тотального идеологического контроля государства за воспитанием детей. Путинский режим имеет целью охватить пропаганду всех детей страны, чтобы обеспечить лояльность нового поколения и его готовность к новым войнам", — убеждены в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, в России, как писал портал "Комментарии", значительно снижают требования к школьникам, которые намерены после 9-го класса поступать в профтехучреждения. Таким образом, Кремль пытается решить проблему нехватки рабочей силы для изготовления вооружения, отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Так, сообщается, что в Москве, Петербурге и Липецкой области девятиклассники, которые будут поступать в техникумы и колледжи, будут сдавать только два экзамена вместо четырех.