Моску уже третий день буквально подбрасывает из-за заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что западные партнеры Украины отменили ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Что с этим будет делать? РФ взялся теперь комментировать Лавров пропагандисту Зарубину.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Россия проверит данные о снятии ограничений ФРГ на дальность ракет для Украины. Германия прямо вовлекается в войну",- заявил Лавров Зарубину.

Также злой Лавров отметил, что Германия движется к краху, как это было в прошлом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России пригрозили ракетными ударами по Берлину . Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила, что Россия может нанести ракетные удары по Берлину. По ее словам, в московских кабинетах уже обсуждают возможные атаки по столице Германии.

Маргарита Симоньян отреагировала на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего, что западные партнеры Украины отменили ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. По словам российской пропагандистки, в случае если Германия примет решение передать Украине ракеты "Таурус" для ударов по Москве, то Россия будет отвечать атаками по Берлину. По мнению Симоньян, использование ракет Таурус возможно только с привлечением немецких военных.

"В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве, а разрешение бить Таурусами может означать только это, поскольку хозяева не могут ни их обслужить, ни ввести полетную задачу, то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину", — заявила Симоньян.

