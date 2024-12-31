Кремль подготовил российских офицеров для войны с Японией и Южной Кореей: СМИ узнали детали

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Кравцев Сергей
Кремль всерьез помешан на войне и не только на войне с Украиной. Так российское командование подготовило подробные списки целей для потенциальной войны с Японией и Южной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", ссылаясь на секретные документы, в целом планы ударов охватывают 160 объектов — атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также дороги, мосты и заводы.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что документы взяты из 29 секретных российских военных файлов, в основном посвященных подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в период с 2008 по 2014 год, и до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.
В публикации говорится, что первые 82 объекта в российском списке целей – военные, такие как центральные и региональные командные пункты вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радарные установки, авиабазы и военно-морские объекты.
Остальные – объекты гражданской инфраструктуры, включая автомобильные и железнодорожные тоннели в Японии, такие как тоннель Канмон, соединяющий острова Хонсю и Кюсю. Энергетическая инфраструктура также является приоритетной: в список попали 13 электростанций, например, ядерные комплексы в Токай, а также заводы по переработке топлива.
В Южной Корее главными гражданскими целями являются мосты, но в список также входят промышленные объекты, такие как сталелитейный завод в Пхохане и химические заводы в Пусане.
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