Кремль подготовил российских офицеров для войны с Японией и Южной Кореей: СМИ узнали детали

Кремль всерьез помешан на войне и не только на войне с Украиной. Так российское командование подготовило подробные списки целей для потенциальной войны с Японией и Южной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", ссылаясь на секретные документы, в целом планы ударов охватывают 160 объектов — атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также дороги, мосты и заводы.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что документы взяты из 29 секретных российских военных файлов, в основном посвященных подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в период с 2008 по 2014 год, и до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.

"В документах, которые западные источники показали FT, подчеркивается острая озабоченность Москвы состоянием своего восточного фланга. Российские военные планировщики опасаются, что восточные границы страны окажутся незащищенными в любой войне с НАТО и уязвимыми для атак со стороны американских средств и региональных союзников", — говорится в статье.

В публикации говорится, что первые 82 объекта в российском списке целей – военные, такие как центральные и региональные командные пункты вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радарные установки, авиабазы и военно-морские объекты.

Остальные – объекты гражданской инфраструктуры, включая автомобильные и железнодорожные тоннели в Японии, такие как тоннель Канмон, соединяющий острова Хонсю и Кюсю. Энергетическая инфраструктура также является приоритетной: в список попали 13 электростанций, например, ядерные комплексы в Токай, а также заводы по переработке топлива.

В Южной Корее главными гражданскими целями являются мосты, но в список также входят промышленные объекты, такие как сталелитейный завод в Пхохане и химические заводы в Пусане.

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