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Кремль показал настоящие планы относительно оккупированной территории: что решили в Москве

Кремль взялся за детей на оккупированной территории

сегодня, 16:40
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Кречмаровская Наталия

Россия проводит масштабную подготовку к "большой победе" — в Кремле хотят с размахом отметить 9 мая. Однако под подготовкой к годовщине победы Кремль решил привлечь еще больше молодых людей в армию, а в Крыму начали воспитывать будущих командиров ВС РФ.

Кремль показал настоящие планы относительно оккупированной территории: что решили в Москве

Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что власти РФ, спекулируя на памяти о Второй мировой войне, пытаются привлечь больше молодежи в армию. В Центре отметили, что россияне используют мероприятия к так называемому "Году защитника родины" для усиления милитаризации общества. Такая практика широко используется на временно оккупированных территориях Украины.

"В школах на ВОТ открыто более 100 "кадетских классов", где детей готовят к службе в армии. "Кадеты" не только поддаются идеологической обработке, но и носят форму, проходят строевую подготовку и изучают военную тактику", — объяснили ситуацию в Центре противодействия коррупции.

Отмечают, что в Крыму, кроме "кадетских классов", действует так называемая "юнармия", в которую активно привлекают детей. По данным ЦПД, количество крымских "юнармейцев" уже превысило 15 тысяч. Из них готовят будущих командиров армии РФ и учат обращаться с взрывными устройствами.

"Российские власти вкладывают огромные деньги в милитаризацию молодежи на оккупированных территориях Украины, изменения идентичности детей и подростков. Ведь главная цель РФ — использовать человеческий потенциал на ВОТ для продолжения ведения войны против Украины", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним, что и на территории России, как писал портал "Комментарии", Кремль усилил идеологическую обработку детей.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13777
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