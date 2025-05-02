Кремль получил сигнал от Вашингтона и дал заднюю в своих прихотях

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Ткачик Олеся
Заявления Дональда Трампа в отношении России становятся все более жесткими — и это уже ощутимо меняет поведение Кремля. Москва, которая еще недавно отказывалась даже обсуждать мирные переговоры, теперь внезапно заговорила о компромиссах, отмечает политолог Андрей Городницкий.
Россия
По его словам, Кремль постоянно демонстрировал жесткую позицию — никаких уступок и разговоров о временно оккупированных территориях. Еще недавно в Москве категорически исключали даже дискуссии по Запорожской АЭС. Но теперь под давлением новой политической реальности в США готовы обсуждать американское присутствие на объекте.
Причина, говорит эксперт, стремительное усиление риторики Дональда Трампа. Вероятно, в Кремле получили сигналы, что тот не собирается отказываться от идеи радикальных экономических мер. Одним из них может стать введение драконовских пошлин – до 500% – на поставки нефти и ресурсов из России в третьи страны.
По его словам, уменьшение доходов означает меньше средств на финансирование войны. Именно поэтому Москва сегодня прилагает усилия, чтобы добиться хотя бы частичного снятия санкций. Кремль больше не диктует условия – он пытается успеть за развитием событий и спасти экономику от краха.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США резко меняют позицию по отношению к РФ.
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