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Кремль получил сигнал от Вашингтона и дал заднюю в своих прихотях

Россия готова к компромиссам, получив очень четкий сигнал от Соединенных Штатов

сегодня, 09:32 comments1757
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Ткачик Олеся

Заявления Дональда Трампа в отношении России становятся все более жесткими — и это уже ощутимо меняет поведение Кремля. Москва, которая еще недавно отказывалась даже обсуждать мирные переговоры, теперь внезапно заговорила о компромиссах, отмечает политолог Андрей Городницкий.

Кремль получил сигнал от Вашингтона и дал заднюю в своих прихотях

Россия

По его словам, Кремль постоянно демонстрировал жесткую позицию — никаких уступок и разговоров о временно оккупированных территориях. Еще недавно в Москве категорически исключали даже дискуссии по Запорожской АЭС. Но теперь под давлением новой политической реальности в США готовы обсуждать американское присутствие на объекте.

Причина, говорит эксперт, стремительное усиление риторики Дональда Трампа. Вероятно, в Кремле получили сигналы, что тот не собирается отказываться от идеи радикальных экономических мер. Одним из них может стать введение драконовских пошлин – до 500% – на поставки нефти и ресурсов из России в третьи страны.

"Трамп может это сделать. Если Россия перестанет торговать с Индией и Китаем, то можно будет поставить крест на российской экономике. Она и так в затруднительном положении, но более-менее себя прокормить может. С дефицитом, но может. В марте уже доход России на нефтегазовый сектор упал на 17%. Это – колоссальные цифры", — подчеркнул эксперт.

По его словам, уменьшение доходов означает меньше средств на финансирование войны. Именно поэтому Москва сегодня прилагает усилия, чтобы добиться хотя бы частичного снятия санкций. Кремль больше не диктует условия – он пытается успеть за развитием событий и спасти экономику от краха.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США резко меняют позицию по отношению к РФ.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9Fjhn1v0a8U
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