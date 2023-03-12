Кремль пошел по миру «собираться»: Где РФ ищет оружие

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Моесеенко Валентина
Россия не рассчитывала на долгую войну, требующую иного количества боеприпасов и даже стрелкового вооружения, чем РФ сегодня. Хотя на горячем, Бахмутском направлении военнослужащие Вооруженных сил Украины говорят, что пока не испытывают дефицита боеприпасов у врага, в целом для продолжения войны такой интенсивности средств у России нет. Об этом сказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишут "Комментарии".
Африкано-азиатские визиты Лаврова имеют военную цель
По его словам, Россия "бросила клич" странам, являвшимся ее партнерами по военно-техническому сотрудничеству, вернуть боевую технику, боеприпасы, ракеты, которые она ранее передавала.
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"За деньги, конечно, и дороже, чем они продавали", — считает экскеровщик украинской разведки.
С этим связаны и визиты министра иностранных дел страны-агрессора Лаврова в страны Африки и Азии.
По его словам, восстановление арсеналов РФ ведется также, пользуясь из Ирана и контрабанды из стран Запада.
По его оценкам, для того чтобы собрать по всему миру ресурсы на войну и получить дополнительные ресурсы от отечественного военно-промышленного комплекса и вооружить армию, России нужно примерно 2 года. Маломуж считает, что именно такой план есть у РФ. В то же время он подчеркнул, что партнеры Украины никак не сидят сложа руки.
Он добавил, что некоторые из этих заводов утроили, а некоторые в десять раз увеличили заказы на поставку боеприпасов разных типов.
"Комментарии" также писали о том, что на нынешнем этапе войны Вооруженные силы Украины, находясь в успешной активной обороне, решают задачи по подрыву обороноспособности российской армии и уничтожению наемников. Это необходимо, чтобы обеспечить успешное контрнаступление.
Как сообщал портал "Комментарии", для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также преследует экономическую и политическую цель. Именно под Бахмутом Россия теряет больше всего армейцев в последнее время.
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