Кремль пошел по миру «собираться»: Где РФ ищет оружие

Россия не рассчитывала на долгую войну, требующую иного количества боеприпасов и даже стрелкового вооружения, чем РФ сегодня. Хотя на горячем, Бахмутском направлении военнослужащие Вооруженных сил Украины говорят, что пока не испытывают дефицита боеприпасов у врага, в целом для продолжения войны такой интенсивности средств у России нет. Об этом сказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишут "Комментарии".



Африкано-азиатские визиты Лаврова имеют военную цель

По его словам, Россия "бросила клич" странам, являвшимся ее партнерами по военно-техническому сотрудничеству, вернуть боевую технику, боеприпасы, ракеты, которые она ранее передавала.

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"За деньги, конечно, и дороже, чем они продавали", — считает экскеровщик украинской разведки.

С этим связаны и визиты министра иностранных дел страны-агрессора Лаврова в страны Африки и Азии.

“Лавров не зря ездил по странам Африки и Ближнего Востока. Говорит, что он там выстраивал экономические и дипломатические отношения. Нет. Военные. И там же с ним были военные, которые отрабатывали, что какая страна может вернуть или дать”, — комментирует Маломуж.

По его словам, восстановление арсеналов РФ ведется также, пользуясь из Ирана и контрабанды из стран Запада.

Иран частично пытается решить вопрос комплектующих. В результате, конечно, китайских систем двойного назначения. И, конечно, через фирмы-посредники контрабандным путем получают часть средств от стран западного блока… Этим сейчас очень прониклись наши коллеги из ЦРУ, ФБР, МИ-5, МИ-6 и другие спецслужбы. Эти каналы перекрываются", — говорит экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

По его оценкам, для того чтобы собрать по всему миру ресурсы на войну и получить дополнительные ресурсы от отечественного военно-промышленного комплекса и вооружить армию, России нужно примерно 2 года. Маломуж считает, что именно такой план есть у РФ. В то же время он подчеркнул, что партнеры Украины никак не сидят сложа руки.

“Запад весь мобилизовался. Он не только отработал систему логистики по снабжению вооружений, техники и боеприпасов, подчеркиваю со всего мира, включая Австралию, Южную Корею, например, даже Израиль и другие, конечно, регионы. Самое главное – сейчас отрабатываются 5 мощных центров производства в Европе, США и Канаде. Поэтому, я думаю, поставки будут эффективны сначала путем тех резервов, которые есть в разных странах НАТО и союзников, а затем в результате производства высокоточного оружия и боеприпасов уже на действующих заводах", — констатировал Николай Маломуж.

Он добавил, что некоторые из этих заводов утроили, а некоторые в десять раз увеличили заказы на поставку боеприпасов разных типов.

"Комментарии" также писали о том, что на нынешнем этапе войны Вооруженные силы Украины, находясь в успешной активной обороне, решают задачи по подрыву обороноспособности российской армии и уничтожению наемников. Это необходимо, чтобы обеспечить успешное контрнаступление.

Как сообщал портал "Комментарии", для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также преследует экономическую и политическую цель. Именно под Бахмутом Россия теряет больше всего армейцев в последнее время.

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