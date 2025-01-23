Кремль поставил новую задачу: чего Путин стремится достичь в Европе

Российская пропаганда направила свою деятельность на немецкую аудиторию. В Центре противодействия дезинформации отмечается, что Кремль активизировал дезинформационные кампании в Германии. Основная цель, которую преследует Москва – повлиять на досрочные парламентские выборы 23 февраля.

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"Созвучные ru-пропаганде публикации массово появляются в соцсетях (наиболее активно используются Х и ТиkТоk) и на страницах блогеров, проживающих в РФ, но пишут на немецком языке для немецкой аудитории", — сообщили в ЦПИ.

По данным Центра, российская пропаганда продвигает нарративы, якобы "поддержка Украины уничтожает немецкую экономику" и "тянет войну в Германию". Также из-за российских нарративов пытаются дискредитировать немецких политиков, выступающих за поддержку Украины и усиление санкций, искажают их заявления, распространяют пропаганду страха. Также, по данным Центра, для продвижения пропаганды использует дипломатические учреждения, культурные и образовательные проекты в Германии и т.д.

По информации немецких аналитических отчетов, Россия тратит на дезинформационные кампании около 2 млрд евро в год. В то же время, Федеральное ведомство по информационной безопасности фиксирует попытки взлома сайтов и серверов, содержащих данные избирателей”, — говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация в России ухудшается – это признал и сам российский диктатор Владимир Путин. В ходе совещания по экономическим вопросам, как писал портал "Комментарии", он рассказал об уровне инфляции в стране.

По его словам, уровень инфляции оказался выше ожидаемого. По итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центрального банка и составила 9,5%. Из-за скачка инфляции Москве придется увеличить индексацию пенсий и социальных выплат.



