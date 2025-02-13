Кремль празднует победу: радостный Лавров высмеял ЕС после переговоров Трампа и Путина

Лавров назвал телефонный разговор Путина Трампа "нормальным разговором двух воспитанных, вежливых людей". Также при случае подколол лидеров ЕС. Его слова цитируют русские пропагандисты.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Похоже, что Кремль после телефонного разговора Трампа и Путина не скрывает своего удовольствия. Так, главный кремлевский дипломат Сергей Лавров, комментируя вчерашний разговор, заявил " реакция Запада говорит о том, что там таких людей практически не осталось".

"Судя по всему, вот все, что происходит в Украине, все, что творит режим Зеленского, Запад стал воспринимать как должное. Вот именно так нужно общаться с Россией. Поэтому, наверное, на Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Людей, не отвергающих в сторону разногласия. Их много, их много. Но прекрасно понимающие, что политика – это садиться и разговаривать, и искать точки соприкосновения. Мне очень жаль, что реакция Запада говорит о том, что там таких людей практически не осталось. И когда два воспитанных, еще раз скажу, человека показывают, как нужно заниматься политикой, но, надеюсь, это немного отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники и истории, и школьные учебники политологии",- заявил он.

Напомним. что "Комментарии" писали о том, что эксрадник прокомментировал стратегию Трампа . В Кремле отмечают переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, отмечая это событие в привычном для них стиле. Они пьют водку прямо из бутылки.

Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности в первой администрации Трампа Джон Болтон во время эфира CNN, передает Raw Story. Он отметил, что больше не надеется на встречи американского президента с Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским.

