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Кремль празднует победу: радостный Лавров высмеял ЕС после переговоров Трампа и Путина

Лавров заявил, что Трамп и Путин поговори, как вежливые люди

сегодня, 21:13
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Лиля Воробьева

Лавров назвал телефонный разговор Путина Трампа "нормальным разговором двух воспитанных, вежливых людей". Также при случае подколол лидеров ЕС. Его слова цитируют русские пропагандисты.

Кремль празднует победу: радостный Лавров высмеял ЕС после переговоров Трампа и Путина

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Похоже, что Кремль после телефонного разговора Трампа и Путина не скрывает своего удовольствия. Так, главный кремлевский дипломат Сергей Лавров, комментируя вчерашний разговор, заявил " реакция Запада говорит о том, что там таких людей практически не осталось".

"Судя по всему, вот все, что происходит в Украине, все, что творит режим Зеленского, Запад стал воспринимать как должное. Вот именно так нужно общаться с Россией. Поэтому, наверное, на Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Людей, не отвергающих в сторону разногласия. Их много, их много. Но прекрасно понимающие, что политика – это садиться и разговаривать, и искать точки соприкосновения. Мне очень жаль, что реакция Запада говорит о том, что там таких людей практически не осталось. И когда два воспитанных, еще раз скажу, человека показывают, как нужно заниматься политикой, но, надеюсь, это немного отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники и истории, и школьные учебники политологии",- заявил он.

Напомним. что "Комментарии" писали о том, что эксрадник прокомментировал стратегию Трампа . В Кремле отмечают переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, отмечая это событие в привычном для них стиле. Они пьют водку прямо из бутылки.

Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности в первой администрации Трампа Джон Болтон во время эфира CNN, передает Raw Story. Он отметил, что больше не надеется на встречи американского президента с Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским.



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