Кремль предупредил Трампа, что будет, если он отступит от исполнения желаний Путина

В Кремле отреагировали на все миротворческие заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио. Как говорит политический эксперт Алексей Паныч, речь идет о большом интервью CBS министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Кремль увидел, что Трамп начинает отходить от сценария, привезенного из Москвы Виткоффом, и решил устроить Трампу холодный душ. Переводя с дипломатического языка на простой: "если вы хоть на шаг отступаете от желаний Кремля, потому что у украинцев и европейцев есть свои красные линии, не будет вам никаких скорых договоренностей вообще, даже и не мечтайте", — отметил Паныч.

По его словам, оно вроде бы и логично: если the best для Кремля – это условный "план Виткоффа" в полном объеме, то second best – это или полный выход США из переговорного процесса. То есть их отстранение от дальнейшей поддержки Украины или затягивание переговорного процесса США с РФ на долгие месяцы, пока российское наступление продолжается. При этом, как добавил эксперт, сам факт продолжения переговоров опять-таки ограничивает США в любых формах поддержки Украины.

В то же время, говорит Паныч, Украине хотелось бы другого сценария: переговоры США с Кремлем прекращаются, а определенные формы поддержки Украины со стороны США сохраняются. Следующие недели покажут, насколько это реально, добавил эксперт.

"Невозможно не обратить внимание на то, что заявления Лаврова – это какой-то бесконечный поток ресентимента: вечно все Россию обижают, вечно ее все обманывают, а еще вы Белград бомбили, а теперь нам почему-то нельзя бомбить Киев или Сумы – где вообще в мире справедливость? Внешняя политика Кремля на западном направлении – это, собственно, и есть "политика ресентимента" нон-стоп", — подытожил Паныч.

