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Кремль предупредил Трампа, что будет, если он отступит от исполнения желаний Путина

Кремль устроил Трампу «холодный душ», чтобы он снова вернулся к условному плану Виткоффа

сегодня, 10:18
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Ткачик Олеся

В Кремле отреагировали на все миротворческие заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио. Как говорит политический эксперт Алексей Паныч, речь идет о большом интервью CBS министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Кремль предупредил Трампа, что будет, если он отступит от исполнения желаний Путина

Дональд Трамп

"Кремль увидел, что Трамп начинает отходить от сценария, привезенного из Москвы Виткоффом, и решил устроить Трампу холодный душ. Переводя с дипломатического языка на простой: "если вы хоть на шаг отступаете от желаний Кремля, потому что у украинцев и европейцев есть свои красные линии, не будет вам никаких скорых договоренностей вообще, даже и не мечтайте", — отметил Паныч.

По его словам, оно вроде бы и логично: если the best для Кремля – это условный "план Виткоффа" в полном объеме, то second best – это или полный выход США из переговорного процесса. То есть их отстранение от дальнейшей поддержки Украины или затягивание переговорного процесса США с РФ на долгие месяцы, пока российское наступление продолжается. При этом, как добавил эксперт, сам факт продолжения переговоров опять-таки ограничивает США в любых формах поддержки Украины.

В то же время, говорит Паныч, Украине хотелось бы другого сценария: переговоры США с Кремлем прекращаются, а определенные формы поддержки Украины со стороны США сохраняются. Следующие недели покажут, насколько это реально, добавил эксперт.

"Невозможно не обратить внимание на то, что заявления Лаврова – это какой-то бесконечный поток ресентимента: вечно все Россию обижают, вечно ее все обманывают, а еще вы Белград бомбили, а теперь нам почему-то нельзя бомбить Киев или Сумы – где вообще в мире справедливость? Внешняя политика Кремля на западном направлении – это, собственно, и есть "политика ресентимента" нон-стоп", — подытожил Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров назвал условия, при которых РФ согласится на прекращение боевых действий в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid022LsYi9r1RtiHJtQ7Co7Uink72CHSnUrMvJNrCVpvVS3AzR7LqcimW2mv55yg3cgTl
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