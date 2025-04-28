Кремль предупредил Трампа, что будет, если он отступит от исполнения желаний Путина

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Ткачик Олеся
В Кремле отреагировали на все миротворческие заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио. Как говорит политический эксперт Алексей Паныч, речь идет о большом интервью CBS министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Дональд Трамп
По его словам, оно вроде бы и логично: если the best для Кремля – это условный "план Виткоффа" в полном объеме, то second best – это или полный выход США из переговорного процесса. То есть их отстранение от дальнейшей поддержки Украины или затягивание переговорного процесса США с РФ на долгие месяцы, пока российское наступление продолжается. При этом, как добавил эксперт, сам факт продолжения переговоров опять-таки ограничивает США в любых формах поддержки Украины.
В то же время, говорит Паныч, Украине хотелось бы другого сценария: переговоры США с Кремлем прекращаются, а определенные формы поддержки Украины со стороны США сохраняются. Следующие недели покажут, насколько это реально, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров назвал условия, при которых РФ согласится на прекращение боевых действий в Украине.
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