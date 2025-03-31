РФ ожидает отстранения Владимира Зеленского от должности президента Украины, чтобы заменить его другой фигурой, которая пойдет на любые условия Кремля, пишет российское оппозиционное издание The Moscow Times со ссылкой на источники.

РФ настаивает на отставке Зеленского. Фото из открытых источников

По словам трех источников, Москва сейчас сосредоточена на дискредитации Зеленского в глазах Дональда Трампа, чтобы США оказывали давление на Киев с целью проведения президентских выборов.

Источники утверждают, что российские власти уже добились прогресса в этих усилиях, приведя в пример столкновения в Овальном кабинете 28 февраля.

"Зеленский не пойдет ни на какие территориальные уступки. Необходимо решать корень проблемы. А именно – убрать Зеленского", — заявил источник, близкий к Кремлю.

Пока Зеленский остается у власти, Путин не готов к уступкам на переговорах, рассказал российский дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить продвижение украинской армии через Днепр. Как пишет The New York Times, об этом стало известно по перехвату разговора американской стороной. К этому моменту разведка США оценивала возможность применения Россией ядерного оружия в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав ему об ударах РФ. "География и жестокость российских ударов не просто иногда, а буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И ежесуточно фактически в ответ на это предложение — российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика", — сказал Владимир Зеленский.