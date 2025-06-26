Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россию уже не раз ловили на переписывании истории. Однако сейчас пошли дальше – требуют изменить описание советского прошлого в учебниках других стран.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации отметили, что РФ выводит переписывание истории на новый уровень. Теперь Россия давит на страны СНГ. Отмечается, что министр образования РФ Сергей Кравцов заявил о проблемах в учебниках истории стран СНГ. В частности, как отметили в Центре, Москву не устраивает, что описание советского прошлого у них носит "отрицательный характер", поэтому уже ведутся переговоры с профильными министрами о "согласовании единого подхода к трактовке общего прошлого".
Аналитики центра объяснили, что на самом деле Москва использует геополитический инструмент — "общая история" — чтобы удержать бывшие советские республики на своей орбите влияния. При этом Россия понимает, что рискует потерять этот рычаг.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти ставят пропаганду на первое место, часто забывая о первоочередных потребностях собственного народа. В России тратят сумасшедшие деньги на пропаганду для иностранцев.