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Кремль пробил очередное дно: что требует от стран СНГ

Что Москва требует от стран СНГ

26 июня 2025, 18:14 comments6084
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Кречмаровская Наталия

Россию уже не раз ловили на переписывании истории. Однако сейчас пошли дальше – требуют изменить описание советского прошлого в учебниках других стран.

Кремль пробил очередное дно: что требует от стран СНГ

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что РФ выводит переписывание истории на новый уровень. Теперь Россия давит на страны СНГ. Отмечается, что министр образования РФ Сергей Кравцов заявил о проблемах в учебниках истории стран СНГ. В частности, как отметили в Центре, Москву не устраивает, что описание советского прошлого у них носит "отрицательный характер", поэтому уже ведутся переговоры с профильными министрами о "согласовании единого подхода к трактовке общего прошлого".

"В переводе с дипломатического языка это означает попытку навязать другим странам выгодную Кремлю версию истории. Война в Украине запустила масштабную волну исторической цензуры в самой РФ. Теперь Москва пытается распространить такую ​​политику и на другие государства, прикрывая это лозунгами о "едином образовательном пространстве" и "ментальном единстве Евразии", — говорится в сообщении.

Аналитики центра объяснили, что на самом деле Москва использует геополитический инструмент — "общая история" — чтобы удержать бывшие советские республики на своей орбите влияния. При этом Россия понимает, что рискует потерять этот рычаг.

“Вооруженная агрессия РФ против Украины открыла глаза многим странам СНГ на то, что такое “русский мир”, — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти ставят пропаганду на первое место, часто забывая о первоочередных потребностях собственного народа. В России тратят сумасшедшие деньги на пропаганду для иностранцев.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14731
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