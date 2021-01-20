Кремль прокомментировал скандальный фильм Навального о «дворце Путина»

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Кириєнко Анна
Вчера "Фонд борьбы с коррупцией", лидером которого является Алексей Навальный выпустил документальный фильм о роскошном и гигантском дворце президента России Владимира Путина. В документальной ленте журналистами были исследованы главные коррупционные схемы кремлевской верхушки. Также, корреспонденты смогли снять главный президентский особняк стоимостью в сто миллиардов рублей.
Дворец Путина - российские власти прокомментировали фильм Навального. Фото: i.ytimg.com
Видео было опубликовано на Ютубе. Его уже успели просмотреть более 21 миллиона пользователей.
В Кремле также уже успели прокомментировать данный видеоролик. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, данный фильм создан для того, чтобы поразить зрителей и получить от них деньги мошенническим образом, поскольку в конце есть просьба о финансовой поддержке будущих расследований.
Пресс-секретарь также сообщил, что данная работа является простой информационной атакой, чтобы подпортить репутацию президента России. О намерениях создать подобный фильм кремлевская верхушка знала заранее. Песков предупреждает, что в дальнейшем количество таких информ-атак только возрастет.
Напоминаем, что ранее эксперты рассказали, что изменится в Нагорном Карабахе после переговоров Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Детали читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывает, какой тюремный срок ждет Алексея Навального.
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