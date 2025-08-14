Кремль обнародовал новую информацию по поводу саммита между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, Аляска. Встреча намечена на 15 августа и начнется в 11:30 по местному (22:30 по киевскому времени).

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как пройдет встреча Путина и Трампа

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, сначала состоится беседа тет-а-тет в присутствии переводчиков, а после этого к лидерам присоединятся делегации обеих стран. Переговоры будут продолжаться в формате "5 на 5", что предполагает участие пяти представителей с каждой стороны. Программа саммита уже согласована, и подготовка находится на финальной стадии.

Ушаков подтвердил состав делегации РФ, которая будет сопровождать российского диктатора Путина на встречу с Трампом на Аляске.

Кто войдет в российскую делегацию:

— Сергей Лавров – министр иностранных дел

— Юрий Ушаков – помощник Путина

— Андрей Белоусов – министр обороны

— Антон Силуанов – министр финансов

— Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

Состав американской делегации пока не разглашен.

По словам Ушакова, главным вопросом встречи Трампа и Путина станет урегулирование войны в Украине, однако стороны планируют затронуть и другие темы. Предполагается обсуждение тем по двустороннему экономическому сотрудничеству, глобальной безопасности и торговым отношениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин избрал нетрадиционный маршрут полета на Аляску. Кроме того, первый спецборт РФ уже вылетел в США.

Также "Комментарии писали, что Трамп может предложить Путину доступ к ресурсам Аляски и оккупированным украинским территориям, а также снять санкции.