logo

BTC/USD

121727

ETH/USD

4761.73

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Новые детали встречи Путина и Трампа: точное время, состав делегаций и ключевые темы
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые детали встречи Путина и Трампа: точное время, состав делегаций и ключевые темы

Кремль назвал точное время и состав делегаций для саммита Путина и Трампа на Аляске. Какие темы обсудят лидеры.

14 августа 2025, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кремль обнародовал новую информацию по поводу саммита между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, Аляска. Встреча намечена на 15 августа и начнется в 11:30 по местному (22:30 по киевскому времени).

Новые детали встречи Путина и Трампа: точное время, состав делегаций и ключевые темы

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как пройдет встреча Путина и Трампа

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, сначала состоится беседа тет-а-тет в присутствии переводчиков, а после этого к лидерам присоединятся делегации обеих стран. Переговоры будут продолжаться в формате "5 на 5", что предполагает участие пяти представителей с каждой стороны. Программа саммита уже согласована, и подготовка находится на финальной стадии.

Ушаков подтвердил состав делегации РФ, которая будет сопровождать российского диктатора Путина на встречу с Трампом на Аляске.

Кто войдет в российскую делегацию:

  • — Сергей Лавров – министр иностранных дел
  • — Юрий Ушаков – помощник Путина
  • — Андрей Белоусов – министр обороны
  • — Антон Силуанов – министр финансов
  • — Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

Состав американской делегации пока не разглашен.

По словам Ушакова, главным вопросом встречи Трампа и Путина станет урегулирование войны в Украине, однако стороны планируют затронуть и другие темы. Предполагается обсуждение тем по двустороннему экономическому сотрудничеству, глобальной безопасности и торговым отношениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин избрал нетрадиционный маршрут полета на Аляску. Кроме того, первый спецборт РФ уже вылетел в США.

Также "Комментарии писали, что Трамп может предложить Путину доступ к ресурсам Аляски и оккупированным украинским территориям, а также снять санкции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости