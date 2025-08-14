Новые детали встречи Путина и Трампа: точное время, состав делегаций и ключевые темы

Рубрики
Кремль обнародовал новую информацию по поводу саммита между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, Аляска. Встреча намечена на 15 августа и начнется в 11:30 по местному (22:30 по киевскому времени).
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, сначала состоится беседа тет-а-тет в присутствии переводчиков, а после этого к лидерам присоединятся делегации обеих стран. Переговоры будут продолжаться в формате "5 на 5", что предполагает участие пяти представителей с каждой стороны. Программа саммита уже согласована, и подготовка находится на финальной стадии.
Ушаков подтвердил состав делегации РФ, которая будет сопровождать российского диктатора Путина на встречу с Трампом на Аляске.
Кто войдет в российскую делегацию:
Состав американской делегации пока не разглашен.
По словам Ушакова, главным вопросом встречи Трампа и Путина станет урегулирование войны в Украине, однако стороны планируют затронуть и другие темы. Предполагается обсуждение тем по двустороннему экономическому сотрудничеству, глобальной безопасности и торговым отношениям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин избрал нетрадиционный маршрут полета на Аляску. Кроме того, первый спецборт РФ уже вылетел в США.
Также "Комментарии писали, что Трамп может предложить Путину доступ к ресурсам Аляски и оккупированным украинским территориям, а также снять санкции.