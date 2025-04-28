Кремль резко усилил свои ультиматумы по поводу войны и выставил ряд жестких условий США

Глава МИД РФ Сергей Лавров в письменном интервью бразильской O Globo широко и уверенно перечеркнул все заявления Белого дома по условиям хотя бы временного прекращения огня и все надежды Дональда Трампа "скоро добиться хороших результатов".

Кремль

В частности, Лавро заявил, что Украина должна отказаться от членства в НАТО, поскольку это отвечает интересам безопасности России Далее РФ хочет "преодоления последствий неонацистского режима в Киеве, сформировавшегося в результате февральского переворота 2014 года".

Кроме того, Кремль настаивает на международном признании российской собственности на Крым, Севастополь, "Донецкую Народную Республику", "Луганскую Народную Республику", Херсонскую область и Запорожье.

Также Лавров заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины. Также Россия хочет отмены санкций, судебных исков и ордеров на арест, а также возвращение российских активов, "замороженных" на Западе. Среди прочего РФ требует реальных гарантий безопасности от враждебного НАТО и ЕС.

"Это ультиматум, совершенно неприемлемый для Украины – потому что предполагает не только добровольный отказ навсегда от суверенных территорий "с гарантиями", но и отказ от государственности", – заявил Голобуцкий.

По его словам, вполне понятно, что Трамп ничего столь масштабного не мог обещать Путину за "ничто".

"Он и в вопросе Крыма, "давно очевидном и вообще это все вина Байдена", избегает однозначных утверждений. А тут такие аппетиты. Даже добавлен шестой пункт: ультиматум НАТО и США "убирайтесь из Европы на границы 1997-го". Допускаю, что чисто как самый очевидный предмет для торга: "хорошо, от этого мы откажемся, но остальное должны обеспечить", — заявил эксперт.

По его словам, Кремль через Лаврова резко выдвигает ультиматумы, обозначает максимально жесткую позицию по отношению к США и военному присутствию их в Европе. После чего диктатор Путин лично заявляет о трехдневном "перемирии Победы" на 8, 9 и 10 мая.

"Похоже на выведение крупной рыбины то ослаблением, то усилением натяжения: Путин не желает, чтобы Трамп сорвался и быстро вышел с переговоров", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Путин объявил новое перемирие.



