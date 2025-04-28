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Ткачик Олеся
Глава МИД РФ Сергей Лавров в письменном интервью бразильской O Globo широко и уверенно перечеркнул все заявления Белого дома по условиям хотя бы временного прекращения огня и все надежды Дональда Трампа "скоро добиться хороших результатов".
Кремль
В частности, Лавро заявил, что Украина должна отказаться от членства в НАТО, поскольку это отвечает интересам безопасности России Далее РФ хочет "преодоления последствий неонацистского режима в Киеве, сформировавшегося в результате февральского переворота 2014 года".
Кроме того, Кремль настаивает на международном признании российской собственности на Крым, Севастополь, "Донецкую Народную Республику", "Луганскую Народную Республику", Херсонскую область и Запорожье.
Также Лавров заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины. Также Россия хочет отмены санкций, судебных исков и ордеров на арест, а также возвращение российских активов, "замороженных" на Западе. Среди прочего РФ требует реальных гарантий безопасности от враждебного НАТО и ЕС.
По его словам, вполне понятно, что Трамп ничего столь масштабного не мог обещать Путину за "ничто".
По его словам, Кремль через Лаврова резко выдвигает ультиматумы, обозначает максимально жесткую позицию по отношению к США и военному присутствию их в Европе. После чего диктатор Путин лично заявляет о трехдневном "перемирии Победы" на 8, 9 и 10 мая.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Путин объявил новое перемирие.
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