Кремль: Россию охватили масштабные антивоенные протесты

В разных регионах России распространяется антивоенное партизанское движение, направленное против режима Владимира Путина и войны против Украины. Об этом сообщает движение сопротивления "Атеш", активно фиксирующее и координирующее такие действия.

Протесты в РФ (иллюстративное фото из открытых источников)

По их данным, активисты "Гражданской Силы" провели масштабную кампанию по распространению антипутинских открыток в десятках городов, в том числе в Ленинградской, Свердловской, Тульской областях, Калмыкии, а также в Костроме, Элисте, Екатеринбурге, Шлиссельбурге, Суворове и других населенных пунктах. Открытки содержали антивоенные лозунги и призывы к сопротивлению.

Наибольшая активность зафиксирована в Тульской области и Калмыкии — именно оттуда поступило наибольшее количество обращений от граждан, которые открыто заявили о своем несогласии с политикой Кремля и готовности присоединиться к сопротивлению.

"Каждая новая открытка — это шаг к разрушению кремлевской диктатуры. Чем шире распространяется правда, тем быстрее мы сломаем систему насилия", — заявили в "Атеше".

Движение также сообщило, что с активистами уже связались более 20 новых участников из разных регионов РФ. Это свидетельствует о постепенном росте антивоенного подполья внутри самой России, несмотря на репрессии и строгий контроль со стороны спецслужб.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США охватили массовые протесты против президента . Соединенные Штаты охватили новую волну массовых протестов против администрации Дональда Трампа. Американцы вышли в сотнях городов США на улице обвиняя президента в разрушении демократических институтов и призывая к его импичменту.

Протестные акции в США прошли как в мегаполисах, так и небольших городах. В центре Манхэттена состоялся массовый марш, в Вашингтоне активисты собрались перед Белым домом, а в Конкорде под Бостоном произошла символическая реконструкция битвы за независимость, на фоне которой прозвучали обвинения в адрес действующего правительства.