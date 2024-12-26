Кремль серьезно влип: Россию обвинили в сбитии пассажирского самолета страны-союзника

Эксперты, официальные лица в регионе и представители Украины опровергли заявления о том, что катастрофа пассажирского самолета была вызвана погодными условиями. Они привели доказательства, что во время полета над Грозным российские силы противовоздушной обороны действовали против украинского беспилотника, и это могло привести к трагедии.

Авиакатастрофа в Казахстане (фото из открытых источников)

По сообщениям Financial Times, были представлены изображения обломков самолета, указывающие на осколочные повреждения внутри и хвостовой части самолета.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но этого не сделала. Он заявил: "Самолет был поврежден россиянами и отправлен в Казахстан, вместо того, чтобы совершить аварийную посадку в Грозном и спасти жизнь людей".

Высокопоставленные чиновники из Украины подтвердили Financial Times, что Киев рассматривает сбивание самолета российскими системами ПВО как наиболее вероятное объяснение инцидента.

Агентство по авиационной безопасности Osprey заявило: "Дальнейшее видео обломков и обстоятельства, связанные с безопасностью воздушного пространства на юго-западе России, указывают на возможность того, что самолет был сбит каким-нибудь зенитным огнем".

Чиновник из Кавказского региона подтвердил, что доказательства указывают на повреждение самолета средствами ПВО в районе Грозного.

"Если (российская власть) собиралась (использовать) системы глушения и зенитные системы, она должна была закрыть (воздушное пространство)", – сказал чиновник. "Самое очевидное объяснение (того, почему они этого не сделали) — некомпетентность".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появилась реакция Кремля на авиакатастрофу в Казахстане. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к авиакатастрофе пассажирского самолета в Казахстане. По его словам, нужно дождаться результатов следствия.

Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет "выстраивать каких-либо гипотез" причин аварии самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау.

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря рядом с аэропортом Актау на казахстанском побережье Каспийского моря. На борту самолета находились 67 человек — 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, выжили 29.

