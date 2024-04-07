Кремль снова провоцирует: воздушные силы Германии поднимали истребители НАТО через РФ

Для перехвата российского Ил-20 над Балтийским морем в воздух поднимались истребители Eurofighter, входящие в Воздушные силы Германии (ВВС). Об этом говорится в заявлении ВВС, опубликованном на странице X.

Российский Ил-20 (фото из открытых источников)

В сообщении ведомства говорится, что причиной поднятия истребителей явилось то, что российский самолет двигался без траспондера.

"Наши евроистребители Eurofighter из VAPB вылетели сегодня из Лиэлварде в защитный рейс, чтобы перехватить российский Ил-20 над Балтийским морем, двигавшимся без транспондера", – сообщили немецкие ВВС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Франция подняла в воздух истребители для перехвата российского военного самолета. Из-за действий российского самолета, приблизившегося к побережью Эстонии, Франция подняла в воздух свои истребители Mirage 2000. Целью таких действий стала защита воздушного пространства союзников Франции по НАТО.

27 февраля Генеральный штаб вооруженных сил Франции сообщил о взлете своего истребителя по тревоге из-за деятельности российского военного самолета вблизи границ НАТО.

Также французское военное управление объяснило причины своих действий и необходимость взлета истребителей Mirage 2000 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину . Директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас рассказал о ситуации, когда Украина могла получить контракт на поставку истребителей из одной из стран Латинской Америки, однако он был сорван из-за дипломатического давления России.

По словам Владислава Бельбаса, компания "Украинская бронетехника" имела переговоры о поставках самолетов из одной из стран "на другом конце планеты". В министерстве обороны подтвердили необходимость таких самолетов, а продавец хотел их продать Украине. Однако информация попала к россиянам, использовавшим давление на эту страну.

