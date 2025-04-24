Кремль сознательно диктует неприемлемые условия мира: раскрыта серьезная ловушка врага

Сегодня Россия намеренно выдвигает абсолютно неприемлемые условия так называемого "мирного урегулирования", в частности требует от Украины вывода войск из временно оккупированных частей четырех областей — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской. Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Он подчеркнул, что эти требования сознательно неприемлемы для Украины и международного сообщества.

РФ, как подчеркнул руководитель ЦПИ, готовится к новой фазе боевых действий. В последнее время она активизировала свои силы, сосредоточив дополнительную технику и личный состав на отдельных направлениях.

В то же время Коваленко напомнил, что с самого начала войны Россия не демонстрировала искреннего намерения прекратить боевые действия.

По его словам, все попытки Москвы создать видимость будто бы конструктивной позиции — это лишь манипуляции, направленные на то, чтобы изменить представление международного сообщества о реальном виновнике войны.

Как известно, 23 апреля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в очередной раз озвучил позицию Кремля о необходимости вывода украинских сил из четырех регионов, которые Россия незаконно считает "своими" согласно поправкам к собственной Конституции.

Портал "Комментарии" писал, что с начала масштабного вторжения российских войск в Украину страна-агрессор убила 13 тысяч гражданских людей. Из этого количества — 618 детей. Такое заявление на конференции "Ukraine: Reinvent.