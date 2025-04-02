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Кремль свирепствует: спецпредставитель Путина скрывал имущество в Европе

У переговорщика Путина обнаружили недвижимость в стране НАТО на миллиарды рублей

сегодня, 00:15
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Марьян Ощановский

Глава Российского фонда прямых инвестиций, член переговорной делегации Кремля по Украине Кирилл Дмитриев оказался собственником недвижимости стоимостью 7,5 млрд рублей.

Кремль свирепствует: спецпредставитель Путина скрывал имущество в Европе

Дмитрием имеет недвижимость в Европе. Фото из открытых источников

По данным Фонда по борьбе с коррупцией, чиновнику принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции, а также квартира в Куршевеле. Их общая стоимость – 16 млн евро или 1,5 млрд рублей. Формально эти активы записаны на компании Veles Property и Rocket Holdings. Последнюю 2018 основал на тот момент 70-летний отец главы РФПИ — член-корреспондент Национальной академии наук Украины Александр Дмитриев. На него и супругу чиновника Наталью Попову, которая дружит с дочерью президента России Екатериной Тихоновой, также оформлен кипрский оффшор Giscono Holdings Limited.

Кроме недвижимости в стране НАТО, которой является Франция, у Дмитриева две квартиры общей площадью 980 м² в Дубае (ОАЭ) за 8,5 млн евро. Они занимают целый этаж в жилом комплексе IL Primo района Burj Khalifa.

Кроме того, чиновнику принадлежат более пяти квартир в Москве. Две из них стоимостью 1,8 млрд рублей располагаются в доме на Малой Бронной. Еще одна – в ЖК "Кутузовский 12" – была куплена Поповой в 2020 году за 213 млн рублей. Также супруга Дмитриева владеет 200-метровой квартирой в ЖК "Остров фантазий".

Две другие квартиры в том же комплексе оформлены на ее брате Павле Попове. Суммарная стоимость всех трех объектов – 468 млн рублей. Кроме того, на тещу Дмитриева записано 1500-метровое здание в Барвисе за 1,25 млрд рублей. Деньги на покупку 70-летней пенсионерке выдал оффшор Giscono Holdings Limited.



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Источник: https://navalny.com/p/6683/
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