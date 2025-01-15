Кремль требует исключения из НАТО Польши в стран Балтии: зачем предъявляет такие нелепые требования

Россия еще раз выдвинула Западу нереалистические условия по окончании войны на Украине. В частности, в Кремле заявили, что НАТО должно вернуться к границам 1997 года, фактически отказавшись от своих позиций на восточном фланге Альянса. То есть, как отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, согласно позиции Москвы, из Альянса должны быть исключены Польша и страны Балтии. Впрочем, по его словам, не существует механизмов для такого "отката".

НАТО

"А почему сразу не на границы 1949 года? Если мы даже играем в этот популизм и идиотизм, то как это должно произойти. К примеру, страны Балтии в 2004 году приняли в НАТО единогласное голосование. То есть теперь выходит, что в НАТО должны проголосовать, чтобы исключить Литву, Латвию, Эстонию из Альянса? Это невероятный бред", — заявил Ступак.

По его словам, тактика Кремля состоит в том, чтобы выдвигать невероятные требования, чтобы в конце концов добиться минимальных уступок. Примером тому является деятельность российской пропагандистки Маргариты Симоньян, имеющей тесные связи с администрацией Путина.

Эксперт считает, что Симоньян не просто получает указания, а сотрудничает на партнерских началах с заместителем главы администрации Путина, отвечающим за медиа. Еженедельно она принимает участие в совещаниях с руководителями государственных телеканалов и представителями силовых ведомств.

Ступак напомнил, что Симоньян периодически в своих соцсетях Симоньян выдает инсайты. На днях она написала, что Россия не может захватить Одессу, Харьков, Киев. То есть уже речь не идет о том, чтобы Украина отдала Херсонскую и Запорожскую области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, заставит ли Трамп Украину сложить оружие.



