Политолог и кандидат политических наук Олеся Яхно в эфире КИЕВ24 прокомментировала требования России по разоружению Украины, отметив, что они имеют скорее внутреннее направление, а не адресованные международному сообществу. По ее словам, аргументы Москвы о якобы угрозе, которую представляет украинское оружие для западных стран, не выдерживают критики, особенно учитывая тесное оборонное сотрудничество Украины с Западом.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Яхно подчеркнула, что Украина сегодня является стратегическим партнером для многих западных государств, активно изучающих украинский опыт применения современных военных технологий в реальных боевых условиях. Это подтверждает высокий уровень взаимодействия и доверия между Киевом и странами Запада в военной сфере. Таким образом, российские заявления об "опасности" украинского оружия выглядят нелогичными и больше служат пропагандистскими целями, чем реальной проблеме безопасности.

По словам эксперта, эти требования России скорее ориентированы на внутреннюю аудиторию РФ — население, постоянно подвергающееся информационному влиянию через государственные СМИ. Москва пытается создать образ "угрозы со стороны Украины" для оправдания собственной политики и мобилизации поддержки в обществе. Она также подчеркнула, что такие заявления не имеют под собой серьезного основания и являются частью старой пропагандистской риторики, повторяющейся годами.

Как уже писали "Комментарии", к концу лета, или, по крайней мере, к завершению весенне-осенней кампании, которую Россия уже ведет и, вероятно, не прекратит до наступления сильных дождей, может сформироваться состояние динамической стабильности, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.