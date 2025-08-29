Кремль тщательно скрывает детали переговоров Трампа и Путина на Аляске: в чем причина

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретились 15 августа на Аляске. Эти переговоры привлекли внимание мира, однако подробностей переговоров мало. Не было конкретики в заявлениях Трампа и Путина после встречи – подробности не разглашались и позже.

Трамп и Путин. Фото портал "Комментарии"

В Кремле объяснили причину такой таинственности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия не считает целесообразным раскрывать детали переговоров президентов на Аляске по вопросу украинского урегулирования, пишет издание "Интерфакс".

"Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования. Но мы считаем, что какие-либо детали выдавать нецелесообразно, потому что в пользу урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме", — сказал Песков.

Так Песков отреагировал на сообщение СМИ относительно заявления главы МИД Турции о том, что Россия якобы согласилась на сохранение части Запорожской и Херсонской областей в пределах линии боевого столкновения.

"Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей состоявшегося на Аляске разговора двух президентов", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что беседа Путина и Трампа "была нужна".

"Она была своевременна, содержательна и очень конструктивна", — сказал представитель Кремля.

По данным издания, Трамп и Путин положительно охарактеризовали переговоры.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского сообщалось о подготовке к проведению встречи Зеленского и Путина. Однако российская сторона устанавливала условия встречи.

Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским.



