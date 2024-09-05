Кремль уничтожает окружение Шойгу: еще двух его соратников бросили за решетку

Российский суд отправил под арест бывшего сотрудника управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ Андрея Чекмазова по делу о получении взятки в 7,7 млн. рублей. Против его заместителя Дмитрия Фомина также возбудили дело.

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"Следствием установлено, что в 2016 и 2022 годах между Управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ и АО "Оборонтест" заключено 2 государственных контракта на выполнение опытно-конструкторских работ для нужд Минобороны РФ в рамках выполнения государственного оборонного заказа общей стоимостью 1,5 млрд рублей", — говорится в сообщении военных следственных органов РФ.

По версии следствия, с июня прошлого года до 3 сентября Чекмазов и Фомин получили от гендиректора АО "Оборонтест" Александра Сухарева взятку в размере 7,7 млн рублей за беспрепятственное принятие проводимых этапов работ, общее покровительство и попустительство по службе.

Отмечается, что фигуранты обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сухарева подозревают по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Им грозит до 15 лет колонии.

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