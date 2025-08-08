Кремль усиливает дипломатическую активность: что задумал Путин

В Москве наблюдается резкий всплеск дипломатической активности. Народный депутат Украины Максим Бужанский сообщил, что Путин обзванивает не только руководство стран, принятых считать союзником или партнером РФ в этой войне, но и тех, чей статус был как минимум нейтральным. К примеру, Казахстан.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политик объяснил такую ситуацию тем, что Путин, вероятно, ищет не поддержки перед переговорами с Трампом, она ему не нужна. При этом он отметил, что рассуждает не как политолог, а как обыватель.

"Скорее Путин предлагает им стать миноритарными акционерами (естественно, не в случае Китая) нового российско-американского общества по управлению новой реальностью, в которой Европа стремительно теряет свое место и вес", – предположил нардеп.

По его словам, Восток набирает вес, и ему, возможно, предлагают участие в проекте, а не место в зрительном зале.

Политик отметил, что рад ошибиться, а реальные причины будут известны в ближайшие год-два.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент РФ Владимир Путин отметил, что готов завершить войну, на указанных в июне 2024 года условиях.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что означают слова Путина. "В общем, вывод, который можно быстро сделать: договорнячка не будет. Путин избрал стратегию наступления и мечтает о прорыве нашей линии обороны и полной капитуляции Украины. К теме договорнячка можно будет вернуться в октябре-ноябре", — отметил народный депутат.

Гончаренко напомнил, что среди условий Путина — нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО и вывод ВСУ с территории так называемых "ДНР", "ЛНР", да еще из Херсонской и Запорожской областей.