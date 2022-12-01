Кремль устроил для Путина постановочную встречу с солдатскими матерями

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин встретился с матерями находящихся на войну в Украине военных. Такое мероприятие организаторы посвятили Дню матерей в Российской Федерации. Еще до конца встречи большинство женщин было идентифицировано. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Moscow Times.
Путин на постановочной встрече с матерями русских солдат. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечают, что большинство присутствующих женщин тесно связаны с партией Путина и правительством. А представителей известных организаций "Совет матерей и жен" и "Комитет солдатских матерей" на встрече не было.
Издание пишет, что женщин отобрали для постановочной встречи заранее.
Кроме того, чиновник на условиях анонимности сообщил, что эти женщины посещали репетиции и прошли строгий инструктаж перед встречей.
The Moscow Times пишет, что рядом с Путиным сидела Жарадат Агуева, которая названа домохозяйкой, однако близка к руководству Чечни. Одного из сыновей женщины лидер Чечни Рамзан Кадыров называл "братом". Другие женщины также имели руководящие должности в российской системе власти.
Издание отмечает, что вероятно такое инсценирование было сделано для того, чтобы увести негатив от якобы показывающего соболезнования Путина. По соцопросам "Левады", рейтинг Путина в сентябре снизился на 6% и составляет 77%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ждет Россию, после свержения режима Путина.
Также "Комментарии" писали о трибунале для Путина.
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