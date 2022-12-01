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Кремль устроил для Путина постановочную встречу с солдатскими матерями

Для уменьшения падения рейтинга Владимир Путин организовал встречу с российскими матерями, чьи дети воюют в Украине.

сегодня, 15:30
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Автор:

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин встретился с матерями находящихся на войну в Украине военных. Такое мероприятие организаторы посвятили Дню матерей в Российской Федерации. Еще до конца встречи большинство женщин было идентифицировано. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Moscow Times.

Кремль устроил для Путина постановочную встречу с солдатскими матерями

Путин на постановочной встрече с матерями русских солдат. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что большинство присутствующих женщин тесно связаны с партией Путина и правительством. А представителей известных организаций "Совет матерей и жен" и "Комитет солдатских матерей" на встрече не было.

Издание пишет, что женщин отобрали для постановочной встречи заранее.

"Хотя их сыновья были ранены или погибли на этой войне, эти женщины были тесно связаны с государством... их поведение было предсказуемым", — говорит российский чиновник.

Кроме того, чиновник на условиях анонимности сообщил, что эти женщины посещали репетиции и прошли строгий инструктаж перед встречей.

The Moscow Times пишет, что рядом с Путиным сидела Жарадат Агуева, которая названа домохозяйкой, однако близка к руководству Чечни. Одного из сыновей женщины лидер Чечни Рамзан Кадыров называл "братом". Другие женщины также имели руководящие должности в российской системе власти.

Издание отмечает, что вероятно такое инсценирование было сделано для того, чтобы увести негатив от якобы показывающего соболезнования Путина. По соцопросам "Левады", рейтинг Путина в сентябре снизился на 6% и составляет 77%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ждет Россию, после свержения режима Путина.

Также "Комментарии" писали о трибунале для Путина.



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Источник: https://www.themoscowtimes.com/2022/11/30/explainer-why-did-the-kremlin-organize-a-staged-meeting-with-soldiers-mothers-for-putin-a79552
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