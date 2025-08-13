logo

Кремль уже не может скрыть проблемы: Путину пришлось признать очевидное
Кремль уже не может скрыть проблемы: Путину пришлось признать очевидное

Что указывает на углубление экономического кризиса в РФ

13 августа 2025, 19:26
В России растет скрытая безработица. С начала 2025 года количество россиян, переведенных на неполную занятость или отправленных в простой, возросло с 98 до 199 тысяч человек.

Кремль уже не может скрыть проблемы: Путину пришлось признать очевидное

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что факт роста признал и президент РФ Владимир Путин, назвав это признаком "скрытой безработицы", тогда как официальный показатель остается на уровне 2,2%, который в РФ называют "историческим минимумом".

"Причинами стали падение спроса, высокая стоимость кредитов и сокращение производства. На 4-дневную рабочую неделю перешли "КамАЗ", ГАЗ, "АвтоВАЗ" и другие крупные предприятия, часть заводов остановила производство", — сообщает ЦПД.

Аналитики сообщают, что сокращение затронули и "РЖД". Там работников заставляют брать неоплачиваемые отпуска во избежание массовых увольнений.

"Тенденция свидетельствует об углублении экономического кризиса в РФ. Санкции, международная изоляция и военные расходы усиливают падение производства, что приводит к росту безработицы и снижению уровня жизни, несмотря на официальные заявления о стабильности экономики", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне уже не могут выплачивать кредиты — резко выросли просроченные долги по ипотеке и автокредитам.

Во втором квартале 2025 года просрочка по ипотеке в РФ выросла на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 95 млрд рублей (1,19 млрд долл.), а по автокредитам – на 85%, до 32 млрд (400 млн долл.). Многим семьям не хватает денег на ежемесячные платежи. Это указывает на ухудшение финансового положения населения.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02Vs3DcmmacMK2HTbmRm5xw5e12mu52jgAZnDwfTfyAjHZQRdRHsngnxFe96FzA5BMl
