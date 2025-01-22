Инфляция в России в начале 2025 года снова ускорилась, отчитался Росстат.

В РФ рекордная инфляция. Фото из открытых источников

За неделю, с 14 по 20 января, индекс потребительских цен в РФ прибавил еще 0,25%, а годовая инфляция достигла 9,9% и превзошла рекорд с февраля 2023 года.

За три недели января цены в России выросли на 0,92% — больше, чем за весь январь прошлого года (0,86%). Продовольственная инфляция составила 11,4%.

Цены на картофель в России, взлетевшие в прошлом году на 92%, прибавили еще 2,6% за 1-20 января.

Капуста после роста цен на 43% за год стала дороже еще на 3,5%.

Лук подорожал на 4,3% через три недели после подорожания на 46% за прошлый год.

Проезд на городском транспорте в России после январской индексации подорожал на 5,7-8,2%, а инфляционная гонка на полках аптек после новогодних праздников возглавил анальгин, подорожавший на 0,5% за неделю и почти 2% с начала года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе. Марко Рубио признал, что урегулирование конфликта потребует значительных усилий. "Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки. Подобные кризисы не разрешаются громкими публичными заявлениями, а требуют жесткой дипломатической работы, к которой США готовы приступить", — подчеркнул государственный секретарь США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики накапливают резервы, чтобы с еще большей силой окружать город Покровск, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Покровское направление. Противник продолжает обходить город. Россияне пытались штурмовать лесопосадки между Новоелизаветовкой и Нововасиловкой с привлечением техники и багги. Успеха противник не имел. В последнее время враг уменьшил количество и скорость штурмов, что связано с перегруппировкой войск и подтягивание резервов", — рассказал он.