Полномасштабное вторжение России на территорию Украины обратилось против рядовых россиян. Экономические и социальные трудности заставляют граждан РФ искать хотя бы временное спасение и многие в них выбирают "рюмку".

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По данным Центра противодействия дезинформации за прошлый год в России на душу населения продали 8,5 литра крепкого алкоголя. Это рекордный показатель за последние восемь лет. Как свидетельствуют данные российской статистики, резкий рост потребления спиртного начался после полномасштабного вторжения в Украину.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что больше всего пьют жители Сахалина, Чукотки, Карелии, Коми и Магадана. Здесь потребление алкоголя фиксируют более 10 литров на душу населения.

"Отсутствие инфраструктуры, работы и перспектив в этих регионах способствует массовому алкоголизму, являющемуся типичной проблемой для многих населенных пунктов РФ", — отметили в Центре.

Однако, как отмечают в ЦПД, Кремлю вполне устраивает рост потребления алкоголя среди россиян из-за экономических трудностей и социальной деградации. В таких условиях легче навязывать пропаганду, а затем отправлять людей на войну против Украины.

Напомним, что россияне уже ощутили влияние войны на повседневную жизнь – все больше граждан вовремя не получают зарплаты. Одна, возможно, самая главная причина, как писал портал “Комментарии”, введение санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что в России фиксируется резкий рост задолженности по выплате заработных плат. Количество обращений по этому вопросу в течение 2024 года увеличилось более чем на треть по сравнению с 2023 годом.