Кремль ввел новое наказание за оскорбление Путина: с чем теперь сталкиваются россияне

В путинской России за неуважение к власти и оскорбление хозяина Кремля Владимира Путина не только штрафуют, но и могут арестовать. Так, с 2019 года заведено уже почти 400 дел. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское медиа "Верстка".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Авторы издания отмечают, за неуважение к власти обычно инкриминируют административную статью о "мелком хулиганстве". Оскорбительным для главы Кремля силовики считают не только оценку личных качеств, но и критику его политики или сравнение с военными преступниками.

Полиция и ФСБ могут найти "неуважение" к "президенту" в посте, комментарии, репосте видео, сообщении в группе мессенджера, карикатуре, граффити или надписи на заборе или стене.

За последние шесть лет под административным арестом за "неуважение" к Путину оказалось минимум 12 человек. В целом за все это время было заведено не меньше 391 административного дела об оскорблении главы Кремля.

Фигурантами стали не меньше 379 человек, 10 из которых штрафовали несколько раз в разные годы. Кроме того, 28 дел было прекращено в связи с истечением сроков давности или отсутствием состава правонарушения.

Журналисты обращают внимание, что количество дел об оскорблении Путина выросло после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

СМИ отмечает, что есть много случаев оскорбления Путина. К примеру, в подмосковных Химках местному жителю Владимиру Серяку пришлось заплатить крупный штраф за фотографию в соцсети "ВКонтакте". Серяк сохранил портрет Путина с черной траурной лентой в нижнем правом углу.

В целом, по подсчетам издания, за оскорбление Путина, как посчитала россияне совокупно заплатили минимум 11,5 млн рублей.

