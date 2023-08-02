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Кремль выдал оружие белгородским "добровольцам из ТРО"

Песков пожаловался на постоянные обстрелы в Белгородской области

сегодня, 17:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Так называемым добровольцам территориальной обороны в Белгородской области РФ выдали оружие. В Кремле заявили, что пошли на такой шаг из-за якобы постоянных обстрелов. Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Кремль выдал оружие белгородским "добровольцам из ТРО"

ТРО из Белгородской области получили оружие (фото из открытых источников)

Он заявил, что такое решение по вооружению "добровольцев" было принято "в строгом соответствии с законом". Кроме этого, он сказал, что Кремль пошел на такое решение из-за постоянных обстрелов вроде бы из Украины.


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"Здесь главное, чтобы все происходило в строгом соответствии с законом. Это меры, необходимые на фоне обстрелов, которые осуществляются с территории Украины", — сказал он.

Комментируя беспокойство, что оружие из "ТРО" может попасть не в те руки и оказаться на улице, Песков заверил, что в РФ внедрят все свои механизмы контроля, чтобы гарантировать, что распространение оружия хорошо контролируется.

"Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно, должны быть тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, несомненно, что это так", — заверил Песков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что солдаты армии РФ терроризируют российскую деревню . Солдаты армии РФ, дислоцированные в поселок Мулино Нижегородской области России, превратили жизнь местных жителей в ад. Военные офицеры, злоупотребляющие алкоголем, совершают там грабежи и избиения, а также сожгли церковь. Мулино — один из важнейших центров подготовки солдат, отправленных на войну в Украину. Также там расположен самый большой артиллерийский полигон в Европе. Руководство РФ из тысяч военных создало третий армейский корпус. Он понес потери осенью 2022 года под Харьковом, а затем на честные 2023 год близ Бахмута.



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