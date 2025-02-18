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Slava Kot
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует не просто отказа Украины от членства в НАТО, но и отмены Альянсом обещаний 2008 года в Бухаресте о предстоящем вступлении Киева в Североатлантический блок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Мария Захарова во время брифинга выдвинула новые требования Кремля об окончании войны в Украине, вспомнив условия НАТО по Киеву, предоставленные в 2008 году.
Захарова также выступила против размещения западных войск в Украине, добавив, что "лучшей гарантией безопасности" для Киева будет нейтральный и безъядерный статус Украины.
Напомним, что в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин озвучил требования Кремля к Украине для окончания войны. Они заключались в выходе украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, отказа Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и отмена всех западных санкций.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Захарова истерически отреагировала на обмен Курской области.
Также "Комментарии" писали, что Китай прокомментировал переговоры США и России и сделал заявление об Украине,
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