logo

BTC/USD

96314.21

ETH/USD

2729.46

LTC/USD

137.23

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль выдвинул новое условие для окончания войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль выдвинул новое условие для окончания войны в Украине

Россия требует НАТО отменить бухарестские обещания 2008 года по поводу гарантий членства Украины в Альянсе в будущем.

18 февраля 2025, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует не просто отказа Украины от членства в НАТО, но и отмены Альянсом обещаний 2008 года в Бухаресте о предстоящем вступлении Киева в Североатлантический блок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кремль выдвинул новое условие для окончания войны в Украине

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова во время брифинга выдвинула новые требования Кремля об окончании войны в Украине, вспомнив условия НАТО по Киеву, предоставленные в 2008 году.

"Членство Украины в НАТО для нас неприемлемо. Это создает серьезные угрозы для нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. При этом следует отметить, что отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно. Альянс должен дезавуировать свои бухарестские обещания от 2008 года, согласно которым Украина гарантировала вступление в Североатлантический блок", — заявила Захарова.

Захарова также выступила против размещения западных войск в Украине, добавив, что "лучшей гарантией безопасности" для Киева будет нейтральный и безъядерный статус Украины.

"Именно это лучшая гарантия ее безопасности, которую не способно дать ни членство в НАТО или попытки его обрести, ни договоры со странами — членами альянса, ни западная военная интервенция под видом развертывания каких-то миротворческих контингентов", — добавила Захарова.

Напомним, что в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин озвучил требования Кремля к Украине для окончания войны. Они заключались в выходе украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, отказа Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и отмена всех западных санкций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Захарова истерически отреагировала на обмен Курской области.

Также "Комментарии" писали, что Китай прокомментировал переговоры США и России и сделал заявление об Украине,



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости