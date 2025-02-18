Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует не просто отказа Украины от членства в НАТО, но и отмены Альянсом обещаний 2008 года в Бухаресте о предстоящем вступлении Киева в Североатлантический блок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова во время брифинга выдвинула новые требования Кремля об окончании войны в Украине, вспомнив условия НАТО по Киеву, предоставленные в 2008 году.

"Членство Украины в НАТО для нас неприемлемо. Это создает серьезные угрозы для нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. При этом следует отметить, что отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно. Альянс должен дезавуировать свои бухарестские обещания от 2008 года, согласно которым Украина гарантировала вступление в Североатлантический блок", — заявила Захарова.

Захарова также выступила против размещения западных войск в Украине, добавив, что "лучшей гарантией безопасности" для Киева будет нейтральный и безъядерный статус Украины.

"Именно это лучшая гарантия ее безопасности, которую не способно дать ни членство в НАТО или попытки его обрести, ни договоры со странами — членами альянса, ни западная военная интервенция под видом развертывания каких-то миротворческих контингентов", — добавила Захарова.

Напомним, что в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин озвучил требования Кремля к Украине для окончания войны. Они заключались в выходе украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, отказа Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и отмена всех западных санкций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Захарова истерически отреагировала на обмен Курской области.

Также "Комментарии" писали, что Китай прокомментировал переговоры США и России и сделал заявление об Украине,