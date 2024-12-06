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Кремль запаниковал: РФ готовится к падению цен на нефть

Глава "Роснефти" призвал готовиться к падению цен на нефть

6 декабря 2024, 23:25
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Марьян Ощановский

Рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться с понижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Кремль запаниковал: РФ готовится к падению цен на нефть

Цены на нефть могут упасть. Фото из открытых источников

По его словам, цена на нефть сорта Brent может упасть до $60, то есть почти на 15% по сравнению с текущими уровнями.

Игорь Сечин заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.

По словам Игоря Сечина, чтобы минимизировать риски, в бюджет "Роснефти" заложена еще более низкая цена — $45-50 за баррель российского сорта нефти Urals.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.



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Источник: https://www.finmarket.ru/news/6303694
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