Кремль запустил опасный процесс: озвучен впечатляющий сценарий дружбы Путина и Си

Новый безвизовый режим между Россией и Китаем может иметь стратегически опасные последствия для самой Российской Федерации. В Сибири уже появляются китайские анклавы, а в ближайшее десятилетие регион может испытать массовую миграцию из КНР. Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Фото: из открытых источников

С 15 сентября для россиян отменены визы в Китай. В то же время, Пекин ожидает аналогичного шага со стороны Москвы, которая уже готовит безвизовый режим для китайских граждан.

По словам Коваленко, для самих россиян такое изменение мало что изменяет:

"Безвиз для россиян почти ничего не меняет: и раньше виза занимала несколько дней. А вот для Китая это стратегический канал для ползучей миграции в Сибирь и на Дальний Восток", — подчеркнул он.

Эксперт обращает внимание на то, что граждане РФ не интегрируются в Китай, а наоборот, китайские рабочие приезжают в Россию даже на сезонные работы, в частности в лесную отрасль. Все доходы при этом возвращаются в Пекин.

"До 2030 года Сибирь может получить сотни тысяч китайских переселенцев. В условиях демографического кризиса РФ не способна заселить собственные территории. Вакуум заполняют другие", – подчеркнул Коваленко.

По его мнению, российские власти фактически не развивают восточные регионы, а сдают их иностранцам:

"Таким образом Москва плавно сдает Китаю такие свои стратегические земли, как Сибирь и Дальний Восток".

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о якобы готовности поставлять Китаю новый авиадвигатель ПД-26 для дальнемагистрального самолета. Однако этот двигатель существует только в проектной документации.

