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Кречмаровская Наталия
В России значительно снижают требования к школьникам, которые намерены после 9-го класса поступать в профтехучреждения. Таким образом, Кремль пытается решить проблему нехватки рабочей силы для изготовления вооружения, отмечают в Центре противодействия дезинформации.
Фото портал "Комментарии"
Так, сообщается, что в Москве, Петербурге и Липецкой области девятиклассники, которые будут поступать в техникумы и колледжи, будут сдавать только два экзамена вместо четырех.
По данным ЦПД, в России девятиклассникам искусственно ограничивают возможность перехода в 10 класс и занижают средний балл аттестата, чтобы заставить школьников выбирать профессиональное училище сразу после 9 класса. К тому же российский диктатор хочет усложнить россиянам получение высшего образования.
К тому же в ЦПД предположили, что власти легче контролировать и обрабатывать пропагандой низкообразованное население.
Напомним, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины, как писал портал "Комментарии", обернулось против рядовых россиян. Экономические и социальные трудности заставляют граждан РФ искать хотя бы временное спасение и многие в них выбирают "рюмку".
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