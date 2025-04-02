В России значительно снижают требования к школьникам, которые намерены после 9-го класса поступать в профтехучреждения. Таким образом, Кремль пытается решить проблему нехватки рабочей силы для изготовления вооружения, отмечают в Центре противодействия дезинформации.

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Так, сообщается, что в Москве, Петербурге и Липецкой области девятиклассники, которые будут поступать в техникумы и колледжи, будут сдавать только два экзамена вместо четырех.

"Этот эксперимент связан с нехваткой рабочей силы, прежде всего на предприятиях ВПК. Кремль снижает требования для вступления в профтехучреждения, чтобы за несколько лет получить больше новых рабочих", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, в России девятиклассникам искусственно ограничивают возможность перехода в 10 класс и занижают средний балл аттестата, чтобы заставить школьников выбирать профессиональное училище сразу после 9 класса. К тому же российский диктатор хочет усложнить россиянам получение высшего образования.

"На войне против Украины массово гибнут россияне "рабочих специальностей". В то же время предприятия ВПК не могут производить еще больше вооружений из-за нехватки рабочих рук. Поэтому Кремль пытается решить эту проблему за счет ограничения возможности получать высшее образование", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

К тому же в ЦПД предположили, что власти легче контролировать и обрабатывать пропагандой низкообразованное население.

Напомним, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины, как писал портал "Комментарии", обернулось против рядовых россиян. Экономические и социальные трудности заставляют граждан РФ искать хотя бы временное спасение и многие в них выбирают "рюмку".



