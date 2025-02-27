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Кремлевским СМИ посоветовали придерживаться нейтралитета по отношению к США: в чем причина

Задачей СМИ является создание образа "человека, проявившего мудрость, ответив на предложение России!".

27 февраля 2025, 16:40
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Клименко Елена

Кремль посоветовал российским провластным СМИ воздержаться от личных похвал в адрес президента США Дональда Трампа и сохранять нейтралитет в освещении новостей, если переговоры с США не принесут желаемых результатов, сообщает "Верстка".

Кремлевским СМИ посоветовали придерживаться нейтралитета по отношению к США: в чем причина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По словам источников, близких к администрации президента и медиасферы, российским пропагандистам не были предоставлены конкретные указания относительно того, как освещать улучшение отношений между Россией и США. Однако руководителям СМИ посоветовали воздерживаться от личных похвал Трампа.

Задачей СМИ является создание образа "человека, проявившего мудрость, ответив на предложение России!".

"В случае, если переговоры не будут иметь результата, можно будет заявить, что мы пытались, мы сделали все возможное", — отметил собеседник, часто участвующий во встречах Кремля по медиа.

Источники "Верстки" добавляют, что не существует четких указаний по специфике переговоров. Например, нет установленных рекомендаций по поводу упоминания Путиным бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного как кандидата в президенты или предложений о совместной разработке алюминия и редкоземельных металлов в России с американцами. Однако собеседник, близкий к Кремлю, отметил, что по разработке российских недр могут появиться дополнительные указания, поскольку "Z-сообщество нужно будет успокоить".

Издание отмечает, что недовольные происходят в России в основном только провоенные блоггеры и "военные". Сначала их удовлетворили первые заявления Трампа, высоко оценившие российское руководство и неприятные для президента Украины. Однако после предложений Путина по совместной разработке российских недр из США настроения резко изменились.

Портал "Комментарии" писал, что Кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что первые контакты Москвы с новой администрацией США "вызывают оптимизм". По его словам, партнеры демонстрируют "реалистический подход" к ситуации. Об этом российский диктатор сообщил на заседании коллегии ФСБ.



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