Кремлевский карлик озвучил свои «хотелки»: что хочет выклянчить у Трампа

Часовая речь кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае, очевидно, должна стать предметом изучения психиатров для уточнения диагноза, отметила нардеп Виктория Сюмар. Однако, при нынешних условиях, ее следует проанализировать, ведь в ней – основные "хотелки" диктатора для будущего разговора о мире на континенте.

Владимир Путин

Как отметила политик, Путин снова ясно продемонстрировал, что Украину он никаким субъектом не видит и считает ее чисто инструментом в руках Запада. Этот же Запад он назвал "меньшинством", стремящимся к мировой гегемонии, и приписал России роль остановить "рвущихся к мировому господству".

"Амбиция российского карлика – ни много ни мало изменить мир, и собирается он это делать следующие 20 лет. Очевидно, речь идет о многополярном мире с отказом от концепции "единого мирового полицейского", роль которого после развала союза исполняли США", – отметила Сюмар.

Кроме того, добавляет она, не обошлось и без намека на возможность применения ядерного оружия и предупреждения, что нынешняя траектория движения Запада — это "путь к катастрофе" с прозрачным намеком на третью мировую.

"Короче, публично делал все возможное, чтобы максимально повысить ставки перед разговором с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом. Очевидно, что без такого разговора ни один мирный план Трампа не сработает. Очевидно, что такой разговор не состоится до 20 января. И еще очевиднее, что Путин очень ее хочет: сесть за стол с лидером сильнейшей страны мира со своими условиями", — говорит нардеп.

Правда, по ее словам, для Трампа подобные лекции по устаревшей геополитике выглядят не больше, чем сотрясением воздуха. Дело в том, подчеркивает политик, что Трамп является бизнесменом, поэтому он мыслит другими категориями. И, по всей видимости, вряд ли готов воспринимать такие заявки на один из полюсов мирового влияния от страны, экономика которой меньше экономики Италии или Бразилии, добавила Сюмар. При этом она добавила, что Россия для Трампа точно смотрится как инструмент для продвижения интересов Китая.

"Однако с Путиным он поговорит. Самой кровавой войной после второй мировой Путин выклянчил этот разговор. И от нее, от этого одного разговора, будет зависеть очень много", — подытожила Сюмар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина новый план "смирения" Украины.



