Кремлевский карлик озвучил свои «хотелки»: что хочет выклянчить у Трампа

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Ткачик Олеся
Часовая речь кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае, очевидно, должна стать предметом изучения психиатров для уточнения диагноза, отметила нардеп Виктория Сюмар. Однако, при нынешних условиях, ее следует проанализировать, ведь в ней – основные "хотелки" диктатора для будущего разговора о мире на континенте.
Владимир Путин
Как отметила политик, Путин снова ясно продемонстрировал, что Украину он никаким субъектом не видит и считает ее чисто инструментом в руках Запада. Этот же Запад он назвал "меньшинством", стремящимся к мировой гегемонии, и приписал России роль остановить "рвущихся к мировому господству".
Кроме того, добавляет она, не обошлось и без намека на возможность применения ядерного оружия и предупреждения, что нынешняя траектория движения Запада — это "путь к катастрофе" с прозрачным намеком на третью мировую.
Правда, по ее словам, для Трампа подобные лекции по устаревшей геополитике выглядят не больше, чем сотрясением воздуха. Дело в том, подчеркивает политик, что Трамп является бизнесменом, поэтому он мыслит другими категориями. И, по всей видимости, вряд ли готов воспринимать такие заявки на один из полюсов мирового влияния от страны, экономика которой меньше экономики Италии или Бразилии, добавила Сюмар. При этом она добавила, что Россия для Трампа точно смотрится как инструмент для продвижения интересов Китая.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина новый план "смирения" Украины.
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