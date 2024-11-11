Кремлевский лузер очень хочет переговоров с Трампом: что ожидает получить

На самом деле кремлевский диктатор Владимир Путин очень хочет сесть за стол переговоров с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, считает военный Петр Шукнилов.

Владимир Путин

По его мнению, именно так Путин намерен показать, что он все еще "легитимный", а не преступник, за которым гоняются приставы Международного уголовного суда в Гааге.

"Он все еще мечтает перераспределить мир так, чтобы забрать себе Украину. Впрочем, если русские проиграли битву за Киев и не смогли взять столицу за три дня, не смогли за год, не смогли за два и даже за три года — не возьмут уже и за 300 лет. Все это понимают", – говорит Шукнилов.

Именно поэтому, по его мнению, Путин хочет сохранить хотя бы какое-нибудь историческое лицо перед тем, как уйдет в небытие.

Пока военный, у Путина портрет лузера, который за три года спустил в унитаз все российские сохранения и потенциал, накапливавшийся 30 лет.

"Наша задача в этих условиях – драться. Продержаться на один день дольше врага. И сделать все, чтобы никто за нашей спиной не решал нашу судьбу. Всё будет хорошо, друзья. Но нужно бороться дальше", — добавил Шукнилов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начнет переговоры с российским диктатором Путиным только тогда, когда будет уверен в своих лидерских позициях. По мнению экспертов, Трамп вряд ли сразу согласится на переговоры с Путиным, ведь для него важно выяснить, кто из двух "альфа-лидеров" выглядит сильнее. С одной стороны, Трамп осознает военный потенциал Путина и его способность угрожать США, что было очевидно еще в первой каденции Трампа. С другой стороны, Трамп сейчас переживает значительный подъем, став первым в истории США президентом, который, проиграв одну каденцию, вернулся в Белый дом.



