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Ткачик Олеся
На самом деле кремлевский диктатор Владимир Путин очень хочет сесть за стол переговоров с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, считает военный Петр Шукнилов.
Владимир Путин
По его мнению, именно так Путин намерен показать, что он все еще "легитимный", а не преступник, за которым гоняются приставы Международного уголовного суда в Гааге.
Именно поэтому, по его мнению, Путин хочет сохранить хотя бы какое-нибудь историческое лицо перед тем, как уйдет в небытие.
Пока военный, у Путина портрет лузера, который за три года спустил в унитаз все российские сохранения и потенциал, накапливавшийся 30 лет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начнет переговоры с российским диктатором Путиным только тогда, когда будет уверен в своих лидерских позициях. По мнению экспертов, Трамп вряд ли сразу согласится на переговоры с Путиным, ведь для него важно выяснить, кто из двух "альфа-лидеров" выглядит сильнее. С одной стороны, Трамп осознает военный потенциал Путина и его способность угрожать США, что было очевидно еще в первой каденции Трампа. С другой стороны, Трамп сейчас переживает значительный подъем, став первым в истории США президентом, который, проиграв одну каденцию, вернулся в Белый дом.
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