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В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной: когда начнутся

Когда начнутся переговоры России с Украиной в рамках встреч в Стамбуле.

3 июля 2025, 12:40
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров России и Украины будет начат после завершения всех процедур согласования. По словам представителя Путина, сейчас Киев и Москва ждут предложения сторон о сроках переговоров.

В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной: когда начнутся

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о третьем раунде переговоров Украины и России. По его словам, "затыков" с переговорами нет, а процесс начнется после согласования всех деталей.

"Там нет затыка, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам", — сказал Песков.

По поводу российского меморандума, который Украина получила в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, Песков заявил, что Москва не будет публично делиться этой информацией.

"В Кремле считают, что обсуждение российского меморандума через СМИ может помешать процессу украинского урегулирования", — цитируют российские СМИ слова Пескова.

По его словам, этот меморандум якобы еще "не рассматривался с украинской стороной".

Напомним, 16 мая состоялся первый раунд переговоров Украины и России в Турцию. На нем стороны договорились о предстоящих переговорах, а также об обмене пленными. На втором раунде переговоров в Стамбуле Киев и Москва договорились об обмене "всех на всех" тяжелораненых пленных и молодых солдат до 25 лет, а также тела погибших. Кроме того, Россия передала Украине свой меморандум. Киев Москве свою версию передал раньше.

В настоящее время дата третьего раунда переговоров неизвестна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали от чего зависят переговоры Украины и России для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского ответили на заявление Кремля по поводу переговоров.



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