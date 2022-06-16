Кремлю пришлось успокаивать россиян из-за заявления украинского генерала Марченко о Крымском мосте

В России отреагировали на заявление генерала Дмитрия Марченко, который назвал Крымский мост "целью номер один" для ВСУ. Следовательно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков попытался успокоить россиян, которых подобное заявление взволновало. Заявление Марченко Дмитрий Песков прокомментировал в разговоре с российскими пропагандистами.

Россиян испугало заявление украинского генерала Марченко о Крымском мосте (фото из открытых источников)

Песков заявил, что военные РФ и командование "гарантируют безопасность" и учитывают угрозы со стороны ВСУ в сторону их моста.

"Что касается упоминания нашего моста, это далеко не первый раз. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание. Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных", — пытался успокоить россиян Песков.

Песков сказал, что планы взорвать Крымский мост — "это не секрет ни для их военных, ни для наших военных".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Генерал Марченко назвал цель номер один после получения оружия. Когда Украина получит от партнеров необходимое вооружение, Керченский мост в оккупированном Крыму станет целью номер один. Ведь его уничтожение очень важно, чтобы кафиры не смогли переправлять оружие и резервы в Крым. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаевской области. Для россиян городов, который соединяет РФ и Крым очень важен, ведь они подтягивают через него свои военные резервы.

Москва уже ждет 2 месяца официального ответа от Украины предложения, составленные Кремлем, по мирному договору. Якобы Москва направила свои предложения в Киев, но ответного ответа так и не последовало.





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