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"Кровавое" небо над Москвой: что произошло в столице РФ

В столице страны-агрессорки был "кровавый" рассвет

сегодня, 13:28
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Кречмаровская Наталия

Во вторник, 26 ноября, жители столицы России увидели "кровавый" рассвет. Небо было яркого красного цвета. Фотографии с необычным рассветом публиковали и рядовые граждане, и чиновники. Что стало причиной столь необычного явления, сообщило пропагандистское издание "РИА-Новости", информирует портал "Комментарии".

"Кровавое" небо над Москвой: что произошло в столице РФ

Фото портал "Комментарии"

По данным издания, красный рассвет во вторник в Москве был вызван особым рассеянием солнечного света. При нем из-за взвешенных частиц, в том числе кристаллов льда в облаках, синий спектр рассеивается сильнее всего, а глаз воспринимает в основном красные и желтые оттенки, соответствующие световым волнам с длиной от 590 до 780 нанометров. Такое объяснение дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.


”Кровавое” небо над Москвой: что произошло в столице РФ - фото 2


Напомним, у жителей Москвы появились проблемы со здоровьем. Москвичи в последнее время довольно часто стали обращаться с жалобами на затрудненное дыхание. Главный психиатр столицы Георгий Костюк прокомментировал ситуация и объяснил, что такие симптомы нередко указывают на наличие стрессового расстройства или панической атаки. Он отметил, что жители Москвы обращаются к пульмонологам, врачи проводят все необходимые обследования, но физиологических нарушений не выявляют. Однако проблема не исчезает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель оккупационного МИД России Мария Захарова не удержалась от новых комментариев относительно помощи, оказываемой Западом Украине.

Подробнее о "призывах" представительницы России относительно Украины читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/rian_ru/270506
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