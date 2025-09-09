Крупнейший газовый проект в мире: сможет ли "Силу Сибири 2" спасти Россию

После нескольких лет остановки Россия и Китай возобновили продвижение в переговорах по строительству газопровода "Сила Сибири-2", сообщает Bloomberg.

Сила Сибири-2 (фото из открытых источников)

Российский энергетический концерн "Газпром" заявил, что подписал юридически обязательный меморандум из China National Petroleum Corp. о реализации этого проекта.

Китайская сторона пока не подтвердила факт заключения соглашения. При этом ключевые моменты, такие как финансирование, установление цены и объемы будущих поставок, остаются открытыми. Однако в случае реализации плана прокладки трубопровода с арктического полуострова Ямал в северо-восточный Китай это еще больше укрепит экономические отношения между государствами, которые в последнее время стали ближе на фоне санкций Запада против России.

Гендиректор "Газпрома" Алексей Миллер назвал "Силу Сибири-2", которая должна пролечь по территории России, Монголии и Китая, "самым крупным, самым масштабным и самым капиталистическим газовым проектом в мире".

От начальной точки трубопровода по Полярному кругу до предполагаемого завершения в китайских прибрежных городах расстояние превышает 4 тысячи километров. На полной мощности он сможет снабжать 50 млрд кубометров газа ежегодно. Это почти соответствует объемам неактивного ныне газопровода "Северный поток-1", соединяющего Россию и Германию через Балтийское море.

Российско-евразийский центр Карнеги подсчитал, что стоимость строительства частей трубопровода через Россию и Монголию может достигать 36 миллиардов долларов. Значительная часть маршрута будет проходить по регионам Сибири, где "Газпром" уже владеет трубопроводной инфраструктурой, что может помочь сократить расходы и время.

Миллер отметил, что контракт предусматривает поставку газа в течение 30 лет. Однако пока неизвестно, согласится ли Китай выкупать весь объем, или потребовать более гибких условий, чтобы иметь возможность уменьшать закупки в случае падения спроса или появления более дешевых источников поставки.

Россия со своей стороны будет стремиться зафиксировать обязательства Китая выкупать газ в полном объеме, чтобы гарантировать стабильное поступление доходов.

Руководитель "Газпрома" подчеркнул, что газ, который будет поставляться через "Силу Сибири-2", будет дешевле, чем в Европе. По информации Bloomberg, поставки первой Силы Сибири уже входят в число самых доступных импортных газовых потоков для Китая.

