Кто из мировых лидеров подтвердил участие в параде в Москве 9 мая

Несмотря на международную изоляцию, санкции и полномасштабную войну против Украины, Кремль собирает мировых лидеров на парад в Москве на 9 мая. В этом году участие в мероприятии подтвердили 20 мировых лидеров, что стало самым большим количеством за последние пять лет.

Иностранные лидеры на параде в Москве. Фото из открытых источников

До 2014 года парад в Москве был масштабным международным событием. Каждый год Россия принимала десятки мировых лидеров, публично демонстрировавших уважение к советской версии истории Второй мировой войны. Но после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе их количество снизилось с 50 до 30.

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия осталась без гостей, а Владимир Путин стоял на трибуне сам. В последующие годы количество иностранных лидеров на параде начало увеличиваться. В 2023 году на парад в Москву приехали 7 мировых лидеров, а в 2024 году на День победы было 10 иностранных руководителей.

В этом году Путин убедил приехать на 9 мая более 20 иностранных лидеров.

Мировые лидеры, подтвердившие визит в Россию на День победы:

Глава Китая Си Цзиньпин

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Сербии Александар Вучич

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Венесуэлы Ниоколас Мадуро

Президент Палестины Махмуд Аббас

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит

Генеральный секретарь Вьетнама То Лам

Президент Бразилии Лула де Силва

Президент Конго Дэнни Сассу-Нгессо

Белорусский диктатор Александр Лукашенко

На парад в Москву ко Дню победы также подтвердили участие представителей непризнанных или частично признанных образований, в частности, президент самопровозглашенной Абхазии Бадра Гунба, лидер Республики Сербской Милорад Додик и военный руководитель Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Приглашение получили и другие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, отказавшийся ехать в Москву на 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предупреждение для иностранных лидеров, решивших приехать к Путину на парад в Москву. По словам президента, Украина не может обеспечить им безопасность в России 9 мая. В Китае ответили на заявление Зеленского о Дне победы в РФ.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о цинизме наивысшего уровня от Путина, который просил "перемирие" на День победы.