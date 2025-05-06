Кто из мировых лидеров подтвердил участие в параде в Москве 9 мая

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Slava Kot
Несмотря на международную изоляцию, санкции и полномасштабную войну против Украины, Кремль собирает мировых лидеров на парад в Москве на 9 мая. В этом году участие в мероприятии подтвердили 20 мировых лидеров, что стало самым большим количеством за последние пять лет.
Иностранные лидеры на параде в Москве. Фото из открытых источников
До 2014 года парад в Москве был масштабным международным событием. Каждый год Россия принимала десятки мировых лидеров, публично демонстрировавших уважение к советской версии истории Второй мировой войны. Но после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе их количество снизилось с 50 до 30.
После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия осталась без гостей, а Владимир Путин стоял на трибуне сам. В последующие годы количество иностранных лидеров на параде начало увеличиваться. В 2023 году на парад в Москву приехали 7 мировых лидеров, а в 2024 году на День победы было 10 иностранных руководителей.
В этом году Путин убедил приехать на 9 мая более 20 иностранных лидеров.
Мировые лидеры, подтвердившие визит в Россию на День победы:
На парад в Москву ко Дню победы также подтвердили участие представителей непризнанных или частично признанных образований, в частности, президент самопровозглашенной Абхазии Бадра Гунба, лидер Республики Сербской Милорад Додик и военный руководитель Мьянмы Мин Аун Хлайн.
Приглашение получили и другие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, отказавшийся ехать в Москву на 9 мая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предупреждение для иностранных лидеров, решивших приехать к Путину на парад в Москву. По словам президента, Украина не может обеспечить им безопасность в России 9 мая. В Китае ответили на заявление Зеленского о Дне победы в РФ.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о цинизме наивысшего уровня от Путина, который просил "перемирие" на День победы.
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