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Кто из мировых лидеров подтвердил участие в параде в Москве 9 мая

20 лидеров мира приедут в Россию на День победы 9 мая, чтобы посмотреть с Путиным парад в Москве.

сегодня, 08:53
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Автор:
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Slava Kot

Несмотря на международную изоляцию, санкции и полномасштабную войну против Украины, Кремль собирает мировых лидеров на парад в Москве на 9 мая. В этом году участие в мероприятии подтвердили 20 мировых лидеров, что стало самым большим количеством за последние пять лет.

Кто из мировых лидеров подтвердил участие в параде в Москве 9 мая

Иностранные лидеры на параде в Москве. Фото из открытых источников

До 2014 года парад в Москве был масштабным международным событием. Каждый год Россия принимала десятки мировых лидеров, публично демонстрировавших уважение к советской версии истории Второй мировой войны. Но после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе их количество снизилось с 50 до 30.

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия осталась без гостей, а Владимир Путин стоял на трибуне сам. В последующие годы количество иностранных лидеров на параде начало увеличиваться. В 2023 году на парад в Москву приехали 7 мировых лидеров, а в 2024 году на День победы было 10 иностранных руководителей.

В этом году Путин убедил приехать на 9 мая более 20 иностранных лидеров.

Мировые лидеры, подтвердившие визит в Россию на День победы:

  • Глава Китая Си Цзиньпин
  • Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
  • Президент Сербии Александар Вучич
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян
  • Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
  • Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
  • Президент Кубы Мигель Диас-Канель
  • Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
  • Президент Венесуэлы Ниоколас Мадуро
  • Президент Палестины Махмуд Аббас
  • Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
  • Президент Лаоса Тхонглун Сисулит
  • Генеральный секретарь Вьетнама То Лам
  • Президент Бразилии Лула де Силва
  • Президент Конго Дэнни Сассу-Нгессо
  • Белорусский диктатор Александр Лукашенко

На парад в Москву ко Дню победы также подтвердили участие представителей непризнанных или частично признанных образований, в частности, президент самопровозглашенной Абхазии Бадра Гунба, лидер Республики Сербской Милорад Додик и военный руководитель Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Приглашение получили и другие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, отказавшийся ехать в Москву на 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предупреждение для иностранных лидеров, решивших приехать к Путину на парад в Москву. По словам президента, Украина не может обеспечить им безопасность в России 9 мая. В Китае ответили на заявление Зеленского о Дне победы в РФ.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о цинизме наивысшего уровня от Путина, который просил "перемирие" на День победы.



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