Кто из мировых лидеров приедет в Путин на парад 9 мая

К российскому диктатору Владимиру Путину на 9 мая приедет по меньшей мере восемь мировых лидеров, среди которых президенты Белоруссии, Гвинеи-Бисау и Лаоса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Путин, руководство РФ и союзники Росси на параде 9 мая. Фото из открытых источников

Представитель российского президента Юрий Ушаков рассказал, что в Москву на "парад победы" приедут президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президентом Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Также отдельные приглашения были отправлены лидерам Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Кроме того, по словам Юрия Ушакова на путинский парад Кремль направил приглашение членам СНГ, ОДКБ, ШОС и других организаций, в состав которых входит Россия. Таким образом, количество лидеров своих стран на параде в Мокве может увеличиться.

Европейские лидеры не были приглашены на парад Путина. Не будет присутствовать в Москве 9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за памяти Гейдара Алиева. Также в Россию не поедет премьер-министр Армении Никола Пашинян, неоднократно критиковавший руководство РФ за бездействие в помощи Еревану из-за конфликта с Азербайджаном.

Напомним, что в прошлом году к Путину на 9 мая приехали семь лидеров стран, представлявших Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Армению, Беларусь, Узбекистан и Туркменистан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что несколько европейских стран официально отреагировали на инаугурацию Путина и сообщили, будут ли на этом мероприятии присутствовать их представители. Потом к ним присоединилась Германия.