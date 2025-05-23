Кто может осмелиться организовать восстание в РФ: неожиданный "инсайд" из Кремля

Российский политтехнолог и галерист Марат Гельман высказался о том, заинтересована ли кремлевская верхушка в продолжении войны.

Свержение режима Кремля (фото из открытых источников)

"Господствующие настроения нельзя назвать "оппозиционными", но все хотят выйти в кэш. Все были бы рады сейчас зафиксировать какой-то военный результат, установить, что они не проиграли, и перейти к распределению и заработку денег — как к тому и призывает Трамп", — отметил он в интервью "Главреду".

Эксперт подчеркнул, что у России фактически нет полноценных элит с собственными интересами, с которыми Путину пришлось бы считаться.

продолжение. Конечно, есть и люди в окружении Путина, которые хотели бы приступать к грабежам, заработкам и, наконец, вернуть возможность ездить на юг Франции отдыхать", – объяснил Гельман. "Здесь нужно говорить о наличии некоторых групп. Есть группа, которая связана с войной. Это так называемые зетники – они уже привыкли к войне и хотят ее

Он также отметил, что для Путина важно выглядеть победителем.

"Не только потому, что они могут на него как-то повлиять или организовать восстание, а из-за желания испытывать восхищение и аплодисменты. И эти люди, которые на фронте – единственные, кто может, как показал Пригожин, развернуть свои ружья на 180 градусов. Поэтому они беспокоят Путина больше, чем Кремль. А в Кремле у него всё.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России собираются переписать конституцию, чтобы дать Путину безграничную власть . Российские чиновники снова заговорили о возможности переписывания конституции страны. В последний раз это происходило в 2020 году, когда были внесены изменения для "обнуления" президентских сроков Владимира Путина.

Как сообщает Moscow Times, об этом заявил вицеспикер Госдумы Петр Толстой в ходе Петербургского международного юридического форума. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину ситуация в стране претерпела существенные изменения.