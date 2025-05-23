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Кто может осмелиться организовать восстание в РФ: неожиданный "инсайд" из Кремля

У РФ нет элит со своими интересами, которые Путин должен учитывать, объяснил Марат Гельман.

сегодня, 00:20 comments1761
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Лиля Воробьева

  Российский политтехнолог и галерист Марат Гельман высказался о том, заинтересована ли кремлевская верхушка в продолжении войны.

Кто может осмелиться организовать восстание в РФ: неожиданный "инсайд" из Кремля

Свержение режима Кремля (фото из открытых источников)

"Господствующие настроения нельзя назвать "оппозиционными", но все хотят выйти в кэш. Все были бы рады сейчас зафиксировать какой-то военный результат, установить, что они не проиграли, и перейти к распределению и заработку денег — как к тому и призывает Трамп", — отметил он в интервью "Главреду".

Эксперт подчеркнул, что у России фактически нет полноценных элит с собственными интересами, с которыми Путину пришлось бы считаться.

"Здесь нужно говорить о наличии некоторых групп. Есть группа, которая связана с войной. Это так называемые зетники – они уже привыкли к войне и хотят ее
продолжение. Конечно, есть и люди в окружении Путина, которые хотели бы приступать к грабежам, заработкам и, наконец, вернуть возможность ездить на юг Франции отдыхать", – объяснил Гельман.

Он также отметил, что для Путина важно выглядеть победителем.

"Не только потому, что они могут на него как-то повлиять или организовать восстание, а из-за желания испытывать восхищение и аплодисменты. И эти люди, которые на фронте – единственные, кто может, как показал Пригожин, развернуть свои ружья на 180 градусов. Поэтому они беспокоят Путина больше, чем Кремль. А в Кремле у него всё.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России собираются переписать конституцию, чтобы дать Путину безграничную власть . Российские чиновники снова заговорили о возможности переписывания конституции страны. В последний раз это происходило в 2020 году, когда были внесены изменения для "обнуления" президентских сроков Владимира Путина.

Как сообщает Moscow Times, об этом заявил вицеспикер Госдумы Петр Толстой в ходе Петербургского международного юридического форума. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину ситуация в стране претерпела существенные изменения.



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Источник: https://glavred.net/interview/osenyu-rossiya-mozhet-otkazatsya-ot-chetyreh-oblastey-ukrainy-nado-vystoyat-do-sentyabrya-gelman-10666436.html
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